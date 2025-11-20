基隆捷運經費等待中央核定 新北、基隆先辦先期工程降低影響

基隆捷運規劃串連捷運汐止東湖線、捷運民生線，實現一車往返台北大稻埕、南港、新北汐止與基隆的願景。圖為基隆捷運SB34站模擬圖。（新北市捷運局提供）

新北市政府代辦基隆捷運第一期工程，基捷「機電系統及軌道統包工程」已完成議價，採「保留決標」方式，中央核定工程經費就能開工，新北市府已經表態希望年底可以動工。為讓主體工程順利，新北市捷運工程局說，新北、基隆市府合作先辦理SB19站址百福公園整治作業，降低主體工程開工後對百福公園及基隆市實踐路2側的影響。

捷運局指出，先期工程內容包括植栽移植、擋土排樁、建物拆除、整地開挖、排水設施暨水土保持工程、景觀復舊等項目。捷運局補充，基捷基本設計經費審議已於11月5日第4次回復交通部審查意見，期待能儘速轉工程會審議通過，以符合行政院核定建設期程。

基捷規劃串連捷運汐止東湖線、捷運民生線，3線一車到底，汐東線主體工程已在今年3月動工，機電系統在汐東線招標時已將其他2線納入。捷運局曾說明，因土建設計須參考機電系統參數，並確保機電系統一致性能，因此在原計畫核定金額內與汐東線機電廠商議價，縮短時程，行政院工程經費審議通過後，就能決標、簽約與開工；機電系統及軌道統包工程為基捷首項工程標，南港與基隆段的「基隆捷運統包工程」及「基隆捷運先期工程」本月陸續公告招標。

捷運局指出，機電系統及軌道統包工程為基捷首項工程標，南港與基隆段的「基隆捷運統包工程」預計12月招標，「基隆捷運先期工程」本月18日公告招標，預計12月4日開標。

