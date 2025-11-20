新北歡樂耶誕城11/22、11/23主題運動派對 邀球隊、啦啦隊表演

體育局長洪玉玲指出，11月22、23日體育局在市民廣場推出「新北運動潮好玩 歡樂耶誕總動員」主題耶誕運動派對，邀請多支新北職業運動隊、啦啦隊女孩接力登場表演。（圖由新北市體育局提供）

新北市府與市民廣場現正舉行歡樂耶誕城至12月28日，體育局長洪玉玲指出，11月22、23日體育局在市民廣場推出「新北運動潮好玩 歡樂耶誕總動員」主題耶誕運動派對，邀請多支新北職業運動隊、啦啦隊女孩接力登場表演，壓軸則由藝人潘若迪帶領全場一起動起來，現場還有Switch遊戲機、GoPro運動攝影機、相印機等抽獎活動，以及運動體驗、市集攤位。

體育局表示，2天舞台內容包含新北國王、新北中信特攻、富邦悍將、新北中纖女排、新北凱撒射箭、新北凱撒女壘、新北航源足球隊等多支隊伍與民眾近距離互動，民眾也能體驗射箭、壘球、足球等多項運動；壓軸時段由潘若迪與 ZUMBA老師恬恬陪大家一起燃燒卡路里。

體育局指出，現場設有40多個特色攤位，其中「聖誕體能充電站」設置4大任務，只要完成3項即可參加抽獎；親子族群能挑戰「兒童極限體能王」可透過闖關體驗合作與默契；此外，活動也招募「新北運動攝影師」，民眾可用鏡頭捕捉運動派對的熱力，上傳照片即可參加GoPro、FUJIFILM相印機等抽獎；詳細活動資訊可洽「新北運動聚點」粉專或活動專頁。

