    首頁 > 生活

    台中樹枝去哪？ 破碎2691公噸變「木屑綠金」 用途超出想像

    2025/11/20 12:47 記者蔡淑媛／台中報導
    后里環保公園鋪設木屑。（環保局提供）

    台中市行道樹、公園、學校、家戶樹木修剪後哪裡去！一般樹枝可破碎成木屑，環保局統計去年8月至今年10月的樹枝破碎量有2691公噸、廢家具板材破碎量計1971公噸，送術往綠資材中心送破碎為木屑，可提供燃煤鍋爐業者使用或土壤覆蓋物。

    東勢綠資材中心為台中市第3座綠資材中心，整個園區占地約3.5公頃，場內喬木高聳入雲，景緻優美，保留100多棵既有老樹，自去年8月揭牌成立至今，由東勢區隊及臨近山城區隊，清運家戶庭院樹木修剪下來的樹枝樹幹，並送至綠資材中心破碎為木屑。

    這些木屑可鋪設於土壤表面，兼具美觀、保濕、抑制雜草及減少揚塵等作用，並且能增加土壤有機質、調整酸鹼值；廢家具板材破碎木屑提供燃煤鍋爐業者使用，以降低環境污染及減少碳排放量，達成資源再利用及循環經濟目標。

    東勢區清潔隊吳資深班長表示，不同樹種的樹枝或樹幹有很多的用途，良好的樹幹可再利用作為手工藝品，一般樹枝破碎成木屑，可當作土壤覆蓋物抑制雜草、保濕、調節土壤溫度，讓土壤的透氣性較好，另外木屑經過一段時間後也可當作肥料副資材。

    環保局統計去年8月至今年10月期間，樹枝破碎量計2691公噸，廢家具板材破碎量計1971公噸，目前木屑去化量以提供燃煤鍋爐業者燃燒領用量約3600公噸占最大宗；機關學校領用量約200公噸，台中市民領用量約300公噸。

    環保局表示，台中三座綠資材中心各分布山、海、屯區，能有效分工進行廢木利用，並減少運載的碳排放，把廢棄樹枝或家具板材破碎成木屑放在正確的位置便是資源，運用二手資源落實永續循環，木屑再利用讓廢材變綠金，落實循環經濟理念。

    木屑申請方式可向清潔隊登記，也可以在台中市政府環保局「廢木料銀行」官網線上申請。

    木屑可鋪設於土壤表面，具美觀、保濕、抑制雜草及減少揚塵等作用，且能增加土壤有機質、調整酸鹼值。（環保局提供）

