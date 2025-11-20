為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄不只七大地標亮藍海 這酒店裡外都藍、「承億」應援

    2025/11/20 12:10 記者王榮祥／高雄報導
    承億酒店27樓BAR KAO泰式餐酒館皆同步點亮藍色燈光。（承億提供）

    承億酒店27樓BAR KAO泰式餐酒館皆同步點亮藍色燈光。（承億提供）

    TWICE、伍佰&China Blue等大咖本週六日齊聚高雄！繼高雄七大地標亮藍海後，「承億酒店」也來應援，且不只戶外、連室內都藍，拿十足誠意迎接TWICE。

    韓國人氣女團TWICE與台灣搖滾巨星伍佰&China Blue本周末登陸高雄開唱，高雄市政府串聯城市地標推出「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」主題企劃，即日起至11月23日，以TWICE巡迴主視覺的藍色燈光，點亮高雄七大地標。

    位於亞洲新灣區的承億酒店今宣布，將加入藍海應援行列，在24樓全台唯一高空懸挑無邊際透明泳池酒吧POOL BAR，及27樓BAR KAO泰式餐酒館皆同步點亮藍色燈光，並推出主題調酒「Feel Special」致敬TWICE經典人氣單曲，邀請旅人舉杯同樂，共同應援TWICE與伍佰&China Blue。

    承億酒店指出，酒店連接高雄市立圖書館總館的空橋也換上藍光新裝，與港灣夜色相映成趣，成為最迷人的城市應援地標，迎接兩大天團魅力來襲。

    承億酒店連接高雄市立圖書館總館的空橋也換上藍光新裝。（承億提供）

    承億酒店連接高雄市立圖書館總館的空橋也換上藍光新裝。（承億提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播