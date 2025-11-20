為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    都更擔心無處可住？新北推中繼宅 2027年擴大至400戶

    2025/11/20 12:30 記者黃子暘／新北報導
    新北市府都市更新處指出，為解決市民都更重建過程無處可住、租屋不合需求的憂心，因此推動「都更中繼住宅短期安置計畫」。（新北市都更處提供）

    都市更新重建期間何去何從？新北市府都市更新處指出，為解決市民都更重建過程無處可住、租屋不合需求的憂心，因此推動「都更中繼住宅短期安置計畫」，已於今年8月1日公告實施，同時開放新莊立言、中環基地共27戶中繼宅招租，目前15戶申請者已有8戶完成選屋、簽約、點交；中繼宅量能部分，三重、土城等基地已在裝修中，共計可提供86戶不同房型住宅，市府持續擴大，預計2027年可取得400戶量能。

    都更處指出，都更中繼宅政策推動短期內，安置對象為都更案內65歲以上長者、55歲以上原住民長者、下肢障礙者、身心障礙者雙老家庭，及海砂屋建物的原住戶；推動都更中繼宅政策是盼將市有房地資源彈性運用，更提高民眾都更意願，加速辦理危險建築物重建，相關政策也獲得都更案民眾肯定。

    居住量能部分，都更處說，除新莊2處基地，還有三重、土城等基地已在裝修中，共可提供86戶不同房型住宅，分階段於完成後公告受理申請；市府將持續利用受贈公益設施及取得都更分回住宅單元等方式增加都更中繼宅戶數，並滾動檢討申請對象及資格，擴大服務範圍。

    都更處補充，因市府資源有限，為滿足住戶多元需求，市府已於今年5月與新北市租賃住宅服務商業同業公會簽署MOU，透過公私合作媒合民間租屋資源。

