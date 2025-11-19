北市校園「碳盤查」首波47校完成 教育局：2028全面推動

台北市校園配合「2050淨零碳排」今年起推動碳盤查，有47校參與。（記者董冠怡攝）

台北市校園配合「2050淨零碳排」今年起推動碳盤查，有47校參與，先了解自身能源使用和排放來源，再以數據為基礎找出減碳熱點，訂定2026年至2029年的「碳中和」計畫，首波參與學校之一的南港區舊莊國小，碳排放源最大宗為外購電力，提出透過實施節電探究課程，持續宣導節省用電，隨手關燈、溫度達28度以上才開冷氣等精進措施；教育局說，明年將增60校參與，2028年達到全市全面推動。

學校依教育部的簡易碳盤查工具，蒐集校內燃料使用、用電量、用水量及師生通勤行為等資料，初步盤點出校園總碳排放量，同步盤查校內再生能源設置及樹木碳匯量，計算負碳排放數據，掌握學校整體碳排現況後，據此制訂為期4年的中程行動計畫，逐步規劃校園「碳中和」目標的具體路徑。

教育局長湯志民說，碳中和是指將直接、間接排放源與負碳排放源相減等於零，短期內要完成難度頗高，若有學校先達標，可以研議獎勵機制。舊莊國小為例，正排放為每年216公噸二氧化碳當量（CO2e），負排放約149公噸，差距67公噸。

永建國小校長林裕勝提到，不論學校或是企業，用電都是最大的碳排，占比6、7成以上。

教育局補充，今年度已加入的47校包含木柵高工、中山國中、關渡國中、幸安國小、舊莊國小，明年度校園碳盤查計畫將於函發後開放各校申請，優先推動台北市公立高中職以下的235校參與，目前規劃2028年達到全市全面推動。

