中國梨穗已3年未進口！日本梨穗產量不穩 寶島甘露梨當一哥

台中市是高接梨的故鄉。（東勢區農會提供）

台灣梨穗主要從日本及中國進口，不過，中國未回覆有關梨穗輸台作業的夏季產地查證等事宜，近3年來已未從中國進口「黃金」品種梨穗；豐水梨曾經是日本進口梨穗的最大宗，因褔島核災影響，漸被新興梨取代，但產量不穩。

台中市農業局說，台中梨種植面積約3304公頃，其中高接梨種植面積約2214公頃，品種以新興、甘露、豐水及秋水為主，梨穗主要來自日本進口或梨山地區，近年因日本梨穗數量不穩定，為解決對進口梨穗依賴並減少疫病問題，國人培育出甘露梨，因甘露梨梨穗取得容易，果型碩大，單位面積收量翻倍。

根據農糧署統計，全國進口梨穗從10年前的11萬公斤，今年已降到3萬2千多公斤。台中區農改場助理研究員徐錦木說，全國高接梨種植面積約3千多公頃，每年所需梨穗約需30萬公斤，進口梨穗僅占1成左右，目前梨山地區甘露梨種植面積已達9成，其他地區也有8成，甘露梨已成主流。

石岡區農會總幹事張東海說，豐水梨於每年6月採收，屬早生品種、肉質細緻，曾經是日本進口梨穗的最大宗，但褔島核災影響豐水梨穗出口，致逐漸被新興梨取代，但新興梨在日本屬於老舊品種，瀕臨淘汰，許多日本梨農種植新興梨是為了讓其他梨品種授粉用，致梨穗供應不足。

