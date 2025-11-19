為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    山谷燈光節11/29點亮谷關 「泡湯喔熊」今晚搶先曝光

    2025/11/19 21:51 記者張軒哲／台中報導
    「山谷燈光節」將於11月29日在谷關公園璀璨開幕，「泡湯喔熊」主題燈試點燈。（記者張軒哲攝）

    「山谷燈光節」將於11月29日在谷關公園璀璨開幕，「泡湯喔熊」主題燈試點燈。（記者張軒哲攝）

    歲末將至，邁入第五屆的「山谷燈光節」將於11月29日在谷關公園璀璨開幕，梨山地區接續在12月21日點亮全台最高的耶誕樹，迎接即將到來的耶誕與跨年假期。谷關燈區下周亮燈，今年以「耶誕泡湯趣」為主題，打造可愛的喔熊組長泡湯造型燈，搭配雪人、麋鹿及鬱金香花燈點綴園區，今夜（19）「泡湯喔熊」主題燈試點燈，展現谷關獨特的溫泉觀光魅力。

    氣溫驟降，谷關溫泉遊客漸增，參山處表示，今年首場開幕儀式將在谷關公園舉行，邀請知名歌手陳華、流浪盒子、卡尼特及泰雅原舞工坊輪番登台，帶來精彩表演。

    除了「泡湯喔熊」主題燈外，谷關遊客中心外的人行道設有「石溪蝶語」燈區，以曙鳳蝶、台灣油點草等象徵谷關生態的意象設計，營造宛如置身溪流瀑布間的奇幻光景。邀請和平區在地工藝師林春節老師創作「謎樣山林」燈飾，佈置於遊客中心入口，讓遊客拍照打卡、留下難忘回憶。谷關光環境燈區自11月29日至明年1月11日止；請遊客把握賞燈時間。

    梨山地區今年因圓環公共藝術工程，將在12月21日冬至當天，點亮梨山賓館前兩棵28公尺高的雪松，化身「雲端上的耶誕樹」，冰柱燈與流星燈管妝點，搭配聲光展演效果，打造高山夜色中最亮眼的焦點。點燈活動將邀請李芷婷、阿布絲、肉克媽媽及MIX山羊樂團等演出，梨山光環境燈區則自12月21日至明年1月25日止，遊客賞楓、賞燈、品嘗蜜蘋果、梨山甜柿正是時候。

    「山谷燈光節」將於11月29日在谷關公園璀璨開幕，搶先試燈。（記者張軒哲攝）

    「山谷燈光節」將於11月29日在谷關公園璀璨開幕，搶先試燈。（記者張軒哲攝）

