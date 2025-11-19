台南某店家3杯果汁750元？消保官要求明確揭露價格

法制處消保官到店家實際查核，要求店家標示清楚價格。（南市法制處提供）

近日有民眾反映，在台南某水果店購買3杯果汁共750元，晚間致電詢問卻又改口為660元，價格落差大，引發消費者疑慮。南市府消保官今（19日）會同衛生局、經發局前往該店家查察，對於業者未明確揭露價格內容，造成消費者難以事前掌握費用。消保官已要求明確揭露，以確保消費者權益。

台南水果以香甜馥郁聞名，使用在地鮮果製成的果汁，深受市民及遊客喜愛，卻有水果店販賣的果汁，因未明確揭露價格，引發爭議。

據了解，有網友到一家水果行買果汁，早上在店內買3杯價格是750元，晚上再打電話試探詢價變成了660元，讓網友吃驚「原來果汁跟股票一樣有浮動價錢」？店家則解釋，店內果汁若是客製化，不同果汁有原汁、加料等差別，例如葡萄牛奶一般為180元，改成原汁約200元；酪梨牛奶若加布丁、換大杯或升級原汁，價格也會相對提高，由於每天進貨成本不同，原汁價格隨著波動。店家並強調，牆上皆有價目表，顧客若有疑問可當場詢問以避免誤會。

不過消保官表示，該店內牆上雖有一般品項的標示價格，如酪梨牛奶70元、加布丁90元，葡萄牛奶80元、哈密瓜牛奶80元等，但針對客製化品項如不加水原汁、混合兩種以上水果、加布丁或其他配料等，業者未明確揭露價格內容，造成消費者難以事前掌握費用，已要求明確揭露，以確保消費者權益。

法制處說明，雖然業者表示「在製作客製化果汁前，均會告知價格並取得消費者同意」，但未事先標示清楚價格，仍會引發爭議。

法制處表示，依《消費者保護法》第4條規定，企業經營者應提供充分且正確之資訊，以維護交易公平。市府將持續追蹤涉案業者改善情形，並加強宣導食品與商品標價義務，保障消費者選擇權及消費資訊透明度，避免類似糾紛再度發生。

法制處今日同步抽查另2家知名水果店，均具備完整明確的價格標示，包括原汁、加料等費用，未發現類似爭議。

網友PO到台南某家水果行，買3杯果汁750元。（圖擷自網路）

