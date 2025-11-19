為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    注意！台南關廟埤子頭段695公頃地籍圖重測 結果公告中

    2025/11/19 15:31 記者吳俊鋒／台南報導
    關廟埤子頭段土地重測地籍，目前結果已在公告中。（歸仁地政事務所提供）

    配合中央推動地籍圖重測地方化目標，台南市歸仁地政事務所委託八方國土測繪公司辦理關廟區埤子頭段部分土地的地籍圖重測，總面積達695公頃，總共有2862筆，目前已在成果公告階段。

    近年來內政部國土測繪中心為配合中央推動地籍圖重測地方化目標，減少支援各直轄市、縣（市）政府的重測作業，各直轄市、縣（市）政府必須抽調更多人力辦理，導致地籍測量人力更為吃緊。

    由於測繪業辦理地籍圖重測的技術逐漸成熟，作業能量也日益擴大，未來將充分運用民間資源，擴大委託測繪業辦理重測作業，以紓解直轄市、縣（市）政府人力不足的窘困境，並藉由公私合力，加速重測工作的推展。

    關廟區埤子頭段695公頃土地的地籍圖重測，目前正在成果公告階段，至本月28日止。

    公告期間，歸仁地政事務所陳列各式結果圖冊供民眾閱覽，另外在場有專員提供民眾諮詢服務。

    若有不便前往閱覽成果者，可上網至「重測便民服務查詢系統」了解。

    歸仁地政事務所主任鄭炳源提醒，土地所有權人若對重測結果有疑義，且重測期間辦理地籍調查階段時有到場認定界址者，請於公告期間內，向所有土地轄管的地政事務所繳納複丈複丈費用聲請異議複丈。

    鄭炳源說，有少數土地目前界址爭議尚未解決，正由地政機關排定期程辦理糾紛調處會議，若收到糾紛調處會議通知單的土地所有權人，請務必親自或委託他人前往指定地點參加會議，維護自身權益。

