CCSA舉辦研討會 衛福部點兒少替代性照顧政策5大挑戰

CCSA舉辦「安置×自立×兒少權利：前瞻政策暨實務國際研討會」；左至右分別為CCSA創辦人洪錦芳、社家署兒少福利組組長黃伶蕙。（記者黃宜靜攝）

中華育幼機構兒童關懷協會（CCSA）於今日舉辦研討會，討論兒少安置、自立等議題，衛福部社家署兒少福利組組長黃伶蕙表示，目前兒少替代性照顧政策面臨家庭處遇工作難有成效、安置資源照顧量能及服務品質也都待提升，安置兒少自立能力也需要再培育、跨專業網絡資源須整合等挑戰，因此提供未來5年藍圖，回應安置人力短缺、精神健康支持不足及制度轉型的挑戰。

CCSA於今明兩日在台大霖澤館舉辦「安置×自立×兒少權利：前瞻政策暨實務國際研討會」，聚焦少子化與家庭支持挑戰，匯集國內外專家學者、及國內政策制定者、實務工作及服務使用者等，共同探討家外安置、失家自立等兒少權利政策與前瞻發展。創辦人洪錦芳指出，安置與自立服務非僅是社會救助，需轉化為社會資本，扶植困境逆境青少年成為有用有愛的青年，一個都不可少。

黃伶蕙表示，目前兒少替代性照顧政策面臨家庭型態多元複雜，使家庭處遇工作難有成效，再來，安置資源照顧量能、服務品質也都待提升，安置兒少自立能力也需要再培育、跨專業網絡資源須整合等，是目前面臨的挑戰。

黃伶蕙表示，因此將在必要性、適合性原則下，進行5年為期、發展我國最適安置模型的政策修正，將針對家庭欠缺親職知能深入分析原因、針對安置服務缺工問題研擬人力養成，並持續發展特殊需求兒少安置資源等。

黃伶蕙續指，針對兒少法，研擬新增3章規範當兒少遭受不當對待保護措施、替代性照顧服務的品質管理；兒童及少年福利機構設置標準也將整併保育人員與生活輔導人員等，目前已過修正預告時間，正統整各界意見；另，兒童及少年福利專業人員資格及訓練辦法也將修正社會工作人員資格條件等。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

