    首頁 > 生活

    竹市府喊1年設10個YouBike站點 今年剩1個月只完成4站

    2025/11/19 14:41 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市府喊今年要設10個YouBike站點，但至今僅設4個站點，綠營議員轟市政效率差。（記者洪美秀攝）

    新竹市政府規畫今年要在市轄新增建置10處微笑單車（YouBike）站點，但市議員劉康彥與曾資程指出，再過1個多月就要跨年，但截至目前市府僅完成4處，原因是代理市長邱臣遠遲未選址，形同變相犧牲市民使用綠色運具的權益；而市府明年一口氣要新增50站，但市府的執行效率讓人搖頭，今年連10個站點都辦不到，明年又是選舉年，難不成要變市府綁樁的籌碼？且以市府執行率來看，根本是行政怠惰無法完成。

    竹市府喊明年要增50站

    劉康彥說，距離年底只剩30幾個工作天，但市府交通處號稱今年要完成10個站點的設置，但至今還有6個站點未設，市府的答詢竟「尚在評估」，雖市府強調年底前一定會完成，但市府的做法非常不負責，根本是行政怠惰，犧牲市民使用綠色運具的權益。且今年的預算，議會早在去年底就審查通過並交付市府執行，何時完成點位評估、何時進場建置，應設定明確時間表，他無法接受拖到最後1個月才倉促設置。

    劉康彥強調，南寮6聯里截至目前僅舊港橋下、南寮溫水游泳池兩站，都不是在人口密集的住宅區、交通節點或機關學校，南寮人已期盼YouBike相當久的時間，他多次建議設站位置，卻被市府的行政怠惰、個人的選擇困難耽擱，除要求市府年底前儘速設置，交通處須在本會期提出明年建置YouBike的期程規劃及設站清單。

    曾資程也說，他曾建議多個適合的站點供市府設置，但看也看了，到現在都沒下文，合理懷疑市府只針對與市府友好的議員才同意架設站點，對攸關大眾交通運輸權益竟淪為市政綁樁之用，相當不可取，尤其明年市府編預算要設50個站點，以市府的執行率，恐怕又會讓審計室寫報告糾正了。

    新竹市府喊今年要設10個YouBike站點，但至今只設4站，綠營議員劉康彥（右）與曾資程（左）都轟市政效率差。（記者洪美秀攝）

