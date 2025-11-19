全台首架迪士尼彩繪機 華航攜「動物方城市2」首飛洛杉磯

華航推出台灣首架迪士尼彩繪機「動物方城市2主題彩繪機」。（記者蔡昀容攝）

迪士尼動畫電影「動物方城市2」11月26日在全台大螢幕上映，華航推出台灣首架迪士尼彩繪機「動物方城市2主題彩繪機」，今（19日）正式出廠，下午首航「台北－洛杉磯」。

華航今天舉辦彩繪機揭幕活動，華航董事長高星潢、總經理陳漢銘、華特迪士尼公司亞太區影業發行及營運負責人徐隆立出席，胡尼克及哈茱蒂也驚喜現身，與百名華航員工及親屬同樂。

請繼續往下閱讀...

高星潢表示，這是台灣航空史上第一次與迪士尼合作彩繪機，主要派飛洛杉磯航線，日後也將拓展至安大略、曼谷、東京及大阪等熱門親子航點，在亞洲及美洲都能感受華航與迪士尼共同使命「闔家歡樂」。

陳漢銘指出，市場年輕化之餘，希望也能提供闔家歡樂氛圍，帶動親子市場；迪士尼是經典IP，華航3月中旬開始、花了6個月時間談定，也吸引到鎖定彩繪機的旅客訂票。

「動物方城市2主題彩繪機」以777-300ER執飛，機身有胡尼克（Nick Wilde）、哈茱蒂（Judy Hopps）、佘蓋瑞（Gary De'Snake）、河狸狸寶（Nibbles Maplestick）及樹懶快俠（Flash）人氣角色。

旅客自報到起，包括登機證、行李名條、座椅頭墊紙、機上餐飲盤墊紙、機上綜合纖果點心、主題紙杯等，都能見到電影角色與設計巧思，也能在機上影視娛樂重溫首集電影。除機上用品，也有貼紙組與彩繪機造型氣球，作為兒童限定玩具贈送給小小旅客。

華航19日舉辦彩繪機揭幕活動，電影角色胡尼克及哈茱蒂現身與百名華航員工及親屬同樂。（記者蔡昀容攝）

華航「動物方城市2主題彩繪機」可見許多人氣角色。（記者蔡昀容攝）

華航「動物方城市2主題彩繪機」可見許多人氣角色。（記者蔡昀容攝）

華航「動物方城市2主題彩繪機」機上用品，如座椅頭墊紙、餐飲盤墊紙、綜合纖果點心、主題紙杯等可見角色身影。（記者蔡昀容攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法