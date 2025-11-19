苗栗地區今年度最後一場！22家企業11/22縣立體育館現場徵才

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於11/22舉辦現場徵才活動。（圖由桃竹苗分署提供）

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於11月22日（星期六）上午9點至下午1點，在苗栗縣立體育館（苗栗市中正路191號）辦理今年度苗栗地區最後一場現場徵才活動，共集結22家知名企業、釋出超過800個多元職缺，協助求職者在年終前順利尋職、轉職或重返職場。

桃竹苗分署表示，苗栗產業從傳統製造業、農業，逐步朝向高科技、綠能、航空產業、服務業等多元化發展，此次活動呼應苗栗產業趨勢，邀請多家指標企業參加，包括專注於航太及高規格應用領域的睿信電子，釋出技術員及品檢員職缺，高中（職）以上學歷、無經驗即可應徵。

請繼續往下閱讀...

另有，台灣最大汽車座椅設計與製造商友聯車材，誠徵設計、試作、品保、生管助理工程師及電工技師等多項職缺，提供績效獎金、外語進修補助與海外派駐機會，展現傳統產業創新升級的決心；京元電子、宏業電化、臺灣福吉米及信邦電子亦釋出逾260個各類工程師、作業員職缺，多數起薪35K以上，其中宏業電化維修工程師最高可達55K。

桃竹苗分署表示，服務業則包括悠旅生活（星巴克）、全國高爾夫、大樹醫藥、統一速達等知名品牌共同參與，職缺涵蓋門市夥伴、物流人員、藥師與客服等多元選項。

活動現場除媒合面試外，還特別設置職涯探索體驗，由具專業證照的職涯諮商師提供自我特質分析及職業興趣探索等免費諮詢。更多訊息請上台灣就業通網站、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署或賈桃樂JobTaole臉書粉絲團查詢，或於上班日撥打免付費客服專線 0800-777-888或苗栗就業中心037-358395。

現場徵才活動，共集結22家知名企業、釋出超過800個多元職缺，協助求職者在年終前順利尋職、轉職或重返職場。（圖由桃竹苗分署提供）

現場徵才活動，集結22家知名企業、釋出超過800個多元職缺。（圖由桃竹苗分署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法