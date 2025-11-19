北高雄玩水天堂 享平公園戲水區試營運結束明年4月再開放

享平公園戲水區吸引小朋友。（工務局提供）

不只南高雄的星光水岸公園搶在10月底試營運，位於楠梓的享平公園戲水區，也在10月底提前開放，成為北高雄玩水天堂，但目前試營運同樣已結束；工務局今天（19日）表示，考量周邊緊鄰住宅區，享平公園戲水設施將於每年4月至9月間啟用，並採「上午10點至中午12點、下午2點至下午5點」運轉方式。

位於享平公園西側的戲水區，面積約0.21公頃，位於第60期自辦市地重劃區，周邊是密集住宅區。園內親水區以開放式場域為設計主軸，整合地景滑水道、淺水戲水道、戲水平台、加壓水槍、花灑及人力水車等多項互動設施，並搭配踏、泡水池與階梯水道遊戲平台，提供不同年齡層多元的戲水體驗，場域周邊也設有簡易更衣與盥洗空間，提升民眾使用便利性。

享平公園戲水區於10月24日起試營運，地點離台鐵楠梓車站步行7分鐘，旁邊有付費停車場，交通停車方便，吸引許多家庭前來戲水，但隨著天氣漸冷，試營運期間已經結束。

高雄市工務局公園處今天表示，考量周邊緊鄰住宅區，享平公園戲水區於每年4月至9月間啟用，並採「上午10點至中午12點、下午2點至下午5點」運轉方式，每週一為例行設備保養日；其餘時段則維持一般公園使用，提供民眾散步、休憩與日常活動。

工務局長楊欽富指出，公園除超夯的戲水設施，周邊還規劃綠意植栽、環園步道和休憩座椅，不只是玩水天堂，更是放鬆散步的好去處，打造一個結合綠意與樂水的超人氣景點。

享平公園戲水區試營運結束，明年4月至9月間再度啟用。（工務局提供）

