南美館2館設YouBike站點 被控犧牲行道樹扼殺自然美學

南美館2館目前正在施作YouBike站點工程，施工單位直接在植穴鋪上水泥，交通局則說明有預留樹穴空間，不會影響植栽成長。（莊勝凱提供）

台南市美術館2館戶外公共空間，南市交通局最近正在施作公共自行車YouBike2.0站點工程，環境志工向本報投訴，質疑南美館即將成為國家美術館，面積已經很小的行道樹植穴，施工單位竟然直接鋪上水泥，犧牲植穴、行道樹，扼殺自然美學。

南市交通局說明，美術館2館原有YouBike站在經過增柱及加強調度改善後仍供不應求，為回應民眾需求，於邀請相關單位會勘後，以最不影響美術館原有使用需求的原則下，經館方同意後租用閒置且未有植栽計畫的空地上增設站點。

請繼續往下閱讀...

交通局說，目前該站點正進行基礎澆灌，並依規定留設植栽所需的樹穴空間，不會影響植栽成長，澆灌範圍後續鋪面將以連鎖磚方式復原，不會影響整體景觀，以滿足民眾使用公共自行車的需求，減少使用私人運具，達到節能減碳與促進觀光的目的。

台南環保聯盟理事、台南社大人權班社長莊勝凱擔任環境志工長達20餘年，去年獲頒台南市終身學習楷模的肯定。他表示，上週他帶小孩到南美館戶外空間遊玩，看見友愛街旁正在施作YouBike站點工程，將水泥直接鋪在行道樹的植穴中，行道樹在土壤裡的根系，因為施工而受傷害、遭挖除，這是不尊重生命的示範，也是最糟糕的環境教育，一點也沒有美學、美感，實在荒謬。

南美館2館原有的行道樹植穴。（莊勝凱提供）

莊勝凱（右）接受市長黃偉哲頒發台南市終身學習楷模的肯定。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法