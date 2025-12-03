消失11年最大謎團！大馬宣布12/30重啟搜尋MH370

馬來西亞政府宣布將於12月30日重啟MH370搜尋行動。圖為2014年澳洲海軍「海洋盾牌號」（Ocean Shield）支援船與P-3C巡邏機在南印度洋搜尋該失蹤班機的檔案照。（法新社）

航空史上最大謎團之一的馬來西亞航空MH370航班失蹤案，在沈寂多時後迎來重大進展。馬來西亞交通部3日正式宣布，將於今年12月30日重啟對MH370殘骸的深海搜尋行動。這項行動將由民間海事探勘公司執行，並延續「找不到不收費」的原則，試圖為這起懸宕超過11年的悲劇尋找答案。

據《法新社》報導，馬來西亞交通部在聲明中指出，此次搜尋工作將委託總部位於英美的「海洋無限」（Ocean Infinity）公司負責。搜尋範圍將鎖定在經過評估後認為「發現飛機機率最高」的特定區域。

請繼續往下閱讀...

值得注意的是，這次行動採取嚴格的「無成果，不付款」（no find, no fee）模式，意味著只有在該公司成功找到飛機殘骸時，馬來西亞政府才會支付費用。此模式與該公司先前的搜尋協議相同，旨在降低政府的財政風險，同時也顯示探勘公司對此次行動具備一定程度的信心。

載239人憑空消失 歷年搜索僅獲碎片

MH370班機於2014年3月8日從吉隆坡飛往北京途中，在雷達螢幕上憑空消失。機上載有239人，其中3分之2為中國乘客，其餘包括馬來西亞、印尼、澳洲及歐美等多國公民。儘管隨後展開了航空史上規模最大的搜尋行動，但這架波音777客機至今仍下落不明。

「海洋無限」曾於2018年進行過一次搜尋但無功而返；澳洲先前主導的搜尋行動耗時3年、覆蓋印度洋12萬平方公里海域，也僅發現零星碎片。今年稍早的搜尋行動曾因季節因素於4月暫停。

馬來西亞交通部強調，重啟搜尋的最新進展，突顯了政府致力於「為受這場悲劇影響的家屬提供交代」的承諾。受害者家屬曾在今年2月表達希望，期盼新的搜尋行動能最終解開謎團，讓長達11年的等待與煎熬畫下句點。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法