嘉縣竹崎青皮椪柑進入盛產 桃源國小孩子採果體驗

桃源國小學生到果園體驗採橘。（桃源國小提供）

時序進入秋冬，嘉義縣竹崎鄉進入椪柑盛產季節，鄉內的桃源國小最近結合家鄉生活、農業文化與校訂課程，推動在地特色體驗，昨由家長會長林建欽帶領孩子進入果園，穿梭在結實累累的橘樹間，瞭解「青皮椪柑」的在地特色，認識自己成長的土地。

校長林志偉說，竹崎鄉是椪柑產地，農民從栽種、修枝、疏果，到採收與分級，椪柑凝聚著採果人的耐心與細膩，盛產季節到來，酸甜交織的果香在山谷間瀰漫，成為當地最獨特的味道。

林建欽表示，嘉南地區10、11月白天暖、夜晚轉涼，但冷度尚不足，使椪柑果皮中的葉綠素不易完全分解，因此會出現「青皮椪柑」，隨著冬季冷度加深，類胡蘿蔔素逐漸累積，果皮由青轉黃，「十二月開始，整座山谷就會亮成金黃色。」他說，最迷人的時期是橘、黃、綠交織的果園，香氣最濃、風味最平衡，挑選時青皮椪柑挑大果、橙皮椪柑選中型果最適口，以「重、緊、飽滿」為佳；希望孩子回想體驗這次，都能記得家鄉的山風、橘香與農人的身影。

孩子學習使用果剪、判斷成熟度、搬運果籃，走進選果場，看著選果機規律運作；三年級學生林旺頤說，原來家鄉的椪柑蘊藏這麼多知識，讓他對竹崎更加驕傲；學生林昱廷說，選果機就像橘子的遊樂園，每一顆果實都知道自己的位置；五年級學生王俞如則說，採橘不只是好玩，更是一堂認識家鄉文化的特別課。

林志偉說，桃源國小與社區合作，透過家長、農友與在地資源共同協力，讓校訂課程擁有更豐富的實作面向；教導主任邱煌仁指出，校訂課程核心是把「家鄉生活、食農學習與多元探索」緊密結合，讓學習不只停留在課本，而是走進土地、走進社區，讓孩子踩進泥土、碰觸果實，親眼看見作物如何在家鄉茁壯，理解社區如何運作、產業如何扎根、土地如何滋養人們。

桃源國小校訂課程結合家鄉生活、食農學習與多元探索。（桃源國小提供）

學生體驗選果流程，瞭解「青皮椪柑」的在地特色。（桃源國小提供）

