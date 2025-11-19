為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉縣竹崎青皮椪柑進入盛產 桃源國小孩子採果體驗

    2025/11/19 08:21 記者林宜樟／嘉義報導
    桃源國小學生到果園體驗採橘。（桃源國小提供）

    桃源國小學生到果園體驗採橘。（桃源國小提供）

    時序進入秋冬，嘉義縣竹崎鄉進入椪柑盛產季節，鄉內的桃源國小最近結合家鄉生活、農業文化與校訂課程，推動在地特色體驗，昨由家長會長林建欽帶領孩子進入果園，穿梭在結實累累的橘樹間，瞭解「青皮椪柑」的在地特色，認識自己成長的土地。

    校長林志偉說，竹崎鄉是椪柑產地，農民從栽種、修枝、疏果，到採收與分級，椪柑凝聚著採果人的耐心與細膩，盛產季節到來，酸甜交織的果香在山谷間瀰漫，成為當地最獨特的味道。

    林建欽表示，嘉南地區10、11月白天暖、夜晚轉涼，但冷度尚不足，使椪柑果皮中的葉綠素不易完全分解，因此會出現「青皮椪柑」，隨著冬季冷度加深，類胡蘿蔔素逐漸累積，果皮由青轉黃，「十二月開始，整座山谷就會亮成金黃色。」他說，最迷人的時期是橘、黃、綠交織的果園，香氣最濃、風味最平衡，挑選時青皮椪柑挑大果、橙皮椪柑選中型果最適口，以「重、緊、飽滿」為佳；希望孩子回想體驗這次，都能記得家鄉的山風、橘香與農人的身影。

    孩子學習使用果剪、判斷成熟度、搬運果籃，走進選果場，看著選果機規律運作；三年級學生林旺頤說，原來家鄉的椪柑蘊藏這麼多知識，讓他對竹崎更加驕傲；學生林昱廷說，選果機就像橘子的遊樂園，每一顆果實都知道自己的位置；五年級學生王俞如則說，採橘不只是好玩，更是一堂認識家鄉文化的特別課。

    林志偉說，桃源國小與社區合作，透過家長、農友與在地資源共同協力，讓校訂課程擁有更豐富的實作面向；教導主任邱煌仁指出，校訂課程核心是把「家鄉生活、食農學習與多元探索」緊密結合，讓學習不只停留在課本，而是走進土地、走進社區，讓孩子踩進泥土、碰觸果實，親眼看見作物如何在家鄉茁壯，理解社區如何運作、產業如何扎根、土地如何滋養人們。

    桃源國小校訂課程結合家鄉生活、食農學習與多元探索。（桃源國小提供）

    桃源國小校訂課程結合家鄉生活、食農學習與多元探索。（桃源國小提供）

    學生體驗選果流程，瞭解「青皮椪柑」的在地特色。（桃源國小提供）

    學生體驗選果流程，瞭解「青皮椪柑」的在地特色。（桃源國小提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播