全台首例！ 旗山糖廠環教中心獲完整碳盤查環教場所認證

旗山糖廠社區環教中心團隊「香蕉全身都是寶」課程，原以植物吸碳為主題，但盤查後發現香蕉樹在生長、搬運與堆肥過程仍會排放二氧化碳，因此團隊重新調整教案，使教材從抽象概念轉向科學事實，讓學習更貼近真實世界，推動環境教育從說理走向以實證為基礎的減碳科學。（圖由環境部提供）

全台共有278處環境教育設施場所，每年吸引超過200萬人次走入山林、濕地接受環境教育。環境部國家環境研究院今宣布，「旗山糖廠社區環境教育中心」為全台首處依循ISO 14067標準，完成完整碳足跡盤查的環境教育設施場所。

國環院表示，為使環境教育從理念推廣邁向行動實證，國環院首次將國際通用的碳足跡標準導入教學現場，協助環境教育場所盤點電力、冷氣、教材、交通與廢棄物等排放來源，並與國家淨零政策中的排放盤查與供應鏈碳管理接軌，使環境教育真正走向可量化、可管理的永續行動。

請繼續往下閱讀...

國環院續指，旗山糖廠社區環教中心團隊依循ISO 14067標準拆解每堂課程，從範圍界定、教材盤點到活動紀錄與排放計算，共8大程序，從零建立課程層級的量測方法。團隊以「既然談永續，就該從自己做起」為核心信念，投入心力完成這項艱鉅的工作。統計發現，2024年共提供將近2萬人時課程，每人每小時平均排放0.68公斤二氧化碳當量（CO₂e），全年約1.31萬公斤二氧化碳當量，其中60%來自電力使用，相當於機車環島4300趟，或15戶家庭一整年的用電排放。

國環院舉例，旗山糖廠社區環教中心團隊「香蕉全身都是寶」課程，原以植物吸碳為主題，但盤查後發現香蕉樹在生長、搬運與堆肥過程仍會排放二氧化碳，因此團隊重新調整教案，使教材從抽象概念轉向科學事實，讓學習更貼近真實世界，推動環境教育從說理走向以實證為基礎的減碳科學。

國環院院長劉宗勇表示，旗山糖廠社區環教中心的成果，象徵台灣環境教育邁向科學化與可管理化的重要里程碑。未來將持續推動示範，使環境教育場所從理念倡議者成為以數據落實減碳的永續行動者，讓教育真正為台灣的淨零未來留下可追蹤的永續足跡。

旗山糖廠社區環教中心團隊依循ISO 14067標準拆解每堂課程，從範圍界定、教材盤點到活動紀錄與排放計算，共8大程序，從零建立課程層級的量測方法。（圖由環境部提供）

「旗山糖廠社區環境教育中心」為全台首處依循ISO 14067標準，完成完整碳足跡盤查的環境教育設施場所。（圖由環境部提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法