105億降至57億 宜縣府願負擔配合款 鐵路高架案報政院審議

宜蘭羅東鐵路高架案，交通部今將「宜蘭羅東鐵路高架化綜合規劃」送交行政院審議。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭羅東鐵路高架案，交通部今將「宜蘭羅東鐵路高架化綜合規劃」送交行政院審議；宜蘭縣政府請行政院加速核定，力拚124年順利通車。而縣府原本希望全額補助的105億元地方配合款，今天也發文同意行政院政委陳金德之前的協調，在調降至57億元後，縣府願負擔配合款費用，希望加速全案推動。

縣府表示，為消除現有9處鐵路平交道，改善交通瓶頸與安全事故，縫合鐵路兩側土地整體規劃，帶動地方產業發展，行政院在自109年10月核定「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」可行性研究報告，並由交通部續行辦理綜合規劃。



全案經交通部鐵道局完成綜合規劃及環評相關作業，並依「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」於114年10月9日完成交通部審查及報告書修正作業，並於今天11月18日陳報至行政院審議。

此計畫總經費約501億元，為減免地方分攤經費數額，在行政院政委陳金德協調下，由中央吸收用地及基地費用，地方配合款下修至57億元；但縣府之前一再喊話要求全額補助105億元費用，使得全案卡關。

縣府今天發文交通部陳報行政院，同意負擔57億元的地方配合款，希望行政院以專案協商方式辦理，紓解宜縣財政壓力，不致影響其他縣政推動。

縣府表示，考量縣民殷切期盼鐵路高架儘速核定興建，請行政院加速核定程序，並衡酌縣府財政能力，將配合款調降至57億元，減輕宜蘭縣財政負擔，帶動宜蘭鐵路高架化如期124年通車。

