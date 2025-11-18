桃園慈護宮6年前建醮大典 今年舉辦酬恩五朝圓醮為地方祈福

桃園慈護宮今年舉辦酬恩五朝圓醮，18日舉辦圓醮起功儀式，市長張善政循禮入廟參拜。（桃市府提供）

「桃園媽」桃園慈護宮今年舉辦酬恩五朝圓醮，今（18）日舉辦圓醮起功儀式，市長張善政循禮入廟參拜，祈求桃園風調雨順、四境安康。

桃市府民政局表示，慈護宮開基媽祖香火綿延逾300年，是桃園重要信仰中心，慈護宮因廟體年久，廟方於2016年至2017年間進行修護工程，2019年舉辦建醮大典，今年依科儀再度舉行五朝圓醮，藉盛典向神明表達感謝，期盼庇佑桃園持續平安順利、地方繁榮和樂。

請繼續往下閱讀...

慈護宮主委簡征潭表示，建醮、圓醮為台灣傳統宮廟重要的信仰盛會，通常是建醮2、3年後或最久5、6年後舉辦圓醮，慈護宮在6年前盛大舉辦建醮，擲杯筊擇吉於今年舉辦酬恩五朝圓醮慶典，答謝神恩、為地方民眾祈福。

圓醮慶典主委林建龍說，慈護宮酬恩五朝圓醮慶典，一切遵循傳統古禮，繼醮壇興工動土、豎立燈篙、三獻禮團拜、遶境祈福等系列活動之後，今日舉行圓醮起功儀式，接著登場包括素齋普施、登台拜表、敬奉天公、燃放水燈等傳統宗教與民俗儀典。

桃園慈護宮今年舉辦酬恩五朝圓醮，18日舉辦圓醮起功儀式，市長張善政循禮入廟參拜。（桃市府提供）

桃園慈護宮今年舉辦酬恩五朝圓醮，18日舉辦圓醮起功儀式，市長張善政循禮入廟參拜。（桃市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法