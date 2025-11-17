風雨交加！桃機空難災害防救演習 全面強化應變量能

桃園國際機場公司今天辦理「114年度空難災害防救演習」，模擬客機降落後因液壓系統故障衝出跑道，引發火警並造成旅客受困，消救單位迅速投入滅火、搶救及旅客疏散。（記者朱沛雄攝）

為強化桃園機場災害搶救應變能力，機場公司今（17）日辦理「114年度空難災害防救演習」，總計共有24個單位、45輛作業車輛及裝備、341人次參演。機場公司總經理范孝倫表示，本次演習採「全演習」方式辦理，完整演練由消救現場至旅客安置的所有流程，同步驗證桃園機場團隊與各相關單位對於空難災害應變處理能力與作為，落實全場域的安全防護。

實兵演練情境模擬客機在23L跑道降落後，因液壓系統故障衝出跑道引發火警，造成數十名旅客受困。機場公司獲報隨即成立緊急應變小組，暫停航機起降，各消救單位迅速投入滅火、搶救、旅客疏散，並啟動大量傷患救護及後送作業。演習除消防搶救、展示移離設備與大量傷患救護演練外，另於D5R候機室辦理「可正常通關旅客」安置演練，CIQS各通關公務單位現場作業，展現完整應變流程。

請繼續往下閱讀...

機場公司總經理范孝倫受訪時表示，演習時風雨交加，印證演習目的就是要對不可測意外做好先期準備，藉由演習累積對相關可能狀況的處理及優化，大家都不希望萬一發生，但要在萬一發生時做好萬全準備。

桃園國際機場公司今天辦理「114年度空難災害防救演習」，模擬客機降落後因液壓系統故障衝出跑道，引發火警並造成旅客受困，消救單位迅速投入滅火、搶救及旅客疏散。（記者朱沛雄攝）

桃園國際機場公司今天辦理「114年度空難災害防救演習」，模擬客機降落後因液壓系統故障衝出跑道，引發火警並造成旅客受困，消救單位迅速投入滅火、搶救及旅客疏散。（記者朱沛雄攝）

桃園國際機場公司今天辦理「114年度空難災害防救演習」，模擬客機降落後因液壓系統故障衝出跑道，引發火警並造成旅客受困，消救單位迅速投入滅火、搶救及旅客疏散。（記者朱沛雄攝）

桃園國際機場公司今天辦理「114年度空難災害防救演習」，模擬客機降落後因液壓系統故障衝出跑道，引發火警並造成旅客受困，消救單位迅速投入滅火、搶救及旅客疏散。（記者朱沛雄攝）

桃園國際機場公司今天辦理「114年度空難災害防救演習」，模擬客機降落後因液壓系統故障衝出跑道，引發火警並造成旅客受困，消救單位迅速投入滅火、搶救及旅客疏散。（記者朱沛雄攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法