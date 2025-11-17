南投加強垃圾破袋檢查 每袋有3件不合格物恐挨罰

南投縣環保局加破袋檢查，每袋垃圾袋中有超過3件以上不合格物者，要求民眾分類後才能投擲。（圖由南投縣環保局提供）

南投縣沒有焚化爐，但去年一般廢棄物資源回收率53.82%，不及全國平均值56.04%，為強化南投縣垃圾分類的成效，南投縣政府環保局表示，未來將投入更多資源進行分類教育，但對於屢勸不聽者，破袋稽查的執法力道與範圍也將同步擴大，針對破袋時，每袋垃圾袋中有超過3件以上不合格物者，要求民眾分類後才能投擲，經勸導未配合者，將處1200元至6000元罰鍰。

南投縣環保局表示，縣府目前已會同南投市公所清潔隊，針對未使用透明垃圾袋民眾，加強破袋檢查，若垃圾袋中有超過3件以上不合格物者，要求民眾分類後才能投擲，絕大多數民眾經勸導後都能配合重新分類回收，部分民眾則表示分不清楚哪些是垃圾、哪些該回收。

環保局統計，民眾最常誤丟入一般垃圾袋的回收物仍以手搖飲杯、紙餐具等廢紙類容器及寶特瓶、塑膠餐具廢塑膠容器為大宗，其次是鋁箔包，環保局除加強宣導外，將擴大稽查強度，執行破袋檢查時，若每袋垃圾袋中有超過3件以上不合格物者，就會要求民眾分類後才能投擲，經勸導未配合者，將執行開罰最終手段，呼籲因嫌麻煩不願配合分類民眾勿心存僥倖。

南投縣環保局人員加強破袋檢查，並向民眾宣導垃圾分類重要性。（圖由南投縣環保局提供）

南投縣環局人員針對非透明垃圾袋加強破袋檢查。（圖由南投縣環保局提供）

