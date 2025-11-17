為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南投加強垃圾破袋檢查 每袋有3件不合格物恐挨罰

    2025/11/17 13:58 記者張協昇／南投報導
    南投縣環保局加破袋檢查，每袋垃圾袋中有超過3件以上不合格物者，要求民眾分類後才能投擲。（圖由南投縣環保局提供）

    南投縣環保局加破袋檢查，每袋垃圾袋中有超過3件以上不合格物者，要求民眾分類後才能投擲。（圖由南投縣環保局提供）

    南投縣沒有焚化爐，但去年一般廢棄物資源回收率53.82%，不及全國平均值56.04%，為強化南投縣垃圾分類的成效，南投縣政府環保局表示，未來將投入更多資源進行分類教育，但對於屢勸不聽者，破袋稽查的執法力道與範圍也將同步擴大，針對破袋時，每袋垃圾袋中有超過3件以上不合格物者，要求民眾分類後才能投擲，經勸導未配合者，將處1200元至6000元罰鍰。

    南投縣環保局表示，縣府目前已會同南投市公所清潔隊，針對未使用透明垃圾袋民眾，加強破袋檢查，若垃圾袋中有超過3件以上不合格物者，要求民眾分類後才能投擲，絕大多數民眾經勸導後都能配合重新分類回收，部分民眾則表示分不清楚哪些是垃圾、哪些該回收。

    環保局統計，民眾最常誤丟入一般垃圾袋的回收物仍以手搖飲杯、紙餐具等廢紙類容器及寶特瓶、塑膠餐具廢塑膠容器為大宗，其次是鋁箔包，環保局除加強宣導外，將擴大稽查強度，執行破袋檢查時，若每袋垃圾袋中有超過3件以上不合格物者，就會要求民眾分類後才能投擲，經勸導未配合者，將執行開罰最終手段，呼籲因嫌麻煩不願配合分類民眾勿心存僥倖。

    南投縣環保局人員加強破袋檢查，並向民眾宣導垃圾分類重要性。（圖由南投縣環保局提供）

    南投縣環保局人員加強破袋檢查，並向民眾宣導垃圾分類重要性。（圖由南投縣環保局提供）

    南投縣環局人員針對非透明垃圾袋加強破袋檢查。（圖由南投縣環保局提供）

    南投縣環局人員針對非透明垃圾袋加強破袋檢查。（圖由南投縣環保局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播