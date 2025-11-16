為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    80歲竹田阿嬤李鍾梅珍當27年志工 愛心不退場

    2025/11/16 15:59 記者葉永騫／屏東報導
    縣長周春米表揚80歲的志工李鍾梅珍。（記者葉永騫攝）

    縣長周春米表揚80歲的志工李鍾梅珍。（記者葉永騫攝）

    屏東縣政府16日於縣府大禮堂舉辦「114年度志願服務暨社區好讚認證、績優合作社聯合表揚」活動，縣長周春米親自表揚200多位績優志工和團體，其中80歲的阿嬤李鍾梅珍接案近50件，長期照顧獨居老人，愛心永不退場的精神，令人敬佩。

    今天表揚的有2組家庭志工獎、1個耆銀團隊獎與銀閃志在改造王金銀銅獎，以及本縣志願服務金質、銀質共計115位志工；另包含社會福利、環保、水利、教育、警政等29個績優志工團隊，以及局處推薦績優志工代表70位、21個好讚認證社區、22家合作社，齊聚超過400位志工及社區夥伴，現場溫馨熱鬧。

    縣長周春米表示，屏東人口78多萬人，目前領取志願服務手冊的志工已突破5萬567人，全縣志工團隊更達954隊，是支撐縣政推動、照護弱勢與推廣公共政策的重要力量，感謝大家長年以行動實踐公益精神、攜手共築希望城市，而屏東即將在116年舉辦全國運動會及設計展，將迎來大量國內外旅客，屆時將需要更多志工陪伴城市前進，共同展現屏東的熱情與榮耀。

    獲得屏東暖陽獎的80歲李鍾梅珍阿嬤表示，自30、40歲開始接觸志願服務，退休返鄉後參與據點及教會的獨老探訪，「一個月固定探訪，有時路過也會去看看。」她說，陪伴是最重要的力量，能把服務做到80歲，是她一生最驕傲的事，展現永不退場的精神。

    縣長周春米表揚優秀志工。（記者葉永騫攝）

    縣長周春米表揚優秀志工。（記者葉永騫攝）

    縣長周春米表揚優秀志工及團體和社區。（記者葉永騫攝）

    縣長周春米表揚優秀志工及團體和社區。（記者葉永騫攝）

