    首頁 > 生活

    屏東爺奶Color Walk 從2歲娃到97歲嬤、橫跨95歲五代同框

    2025/11/15 16:06 記者蔡宗憲／屏東報導
    弘道爺奶健走屏東場大使邱吉興阿公帶領暖身操。（弘道老人福利基金會提供）

    弘道爺奶健走屏東場大使邱吉興阿公帶領暖身操。（弘道老人福利基金會提供）

    台灣超高齡社會倒數計時，弘道老人福利基金會屏東服務處今（15）日在潮州林後四林平地森林園區舉辦「2025爺奶Color Walk-熱情肌昂 與你柑杯屏東場」，1200個名額不到24小時「秒殺」完售，堪比搶演唱會門票！現場最小2歲、最大97歲，橫跨95歲差距、五代同堂，113位80歲以上長者（含10位90+）、69位身障、82位經濟弱勢齊步走，失能長輩也推輪椅出門，完美詮釋「全齡共融、抗肌少症」。

    67歲「獨腳愛玩客」邱吉興右腿4歲截肢，裝義肢仍率三代家族健走，今年升格大使，高喊「想，會想一輩子；做了，能說一輩子！」他已完成登玉山、不老騎士環島、徒步環島，現場拄拐杖領軍，感動全場。81歲志工洪文雄連續7年參戰，靠超慢跑+肌力訓練，摔斷腿也速癒，笑稱「運動是免費保險」；他還是弘道潮州快樂不老劇團團員，邊走邊呼籲「身體允許就幫人」。

    志工陣容除屏東科大近百名青年外，最高齡73歲李賴桂妹阿嬤20年前當過弘道居服員，如今再披志工袍，平均志工年齡55歲、7位65歲以上長者也上陣，證明「老也能服務老」。

    弘道屏東處長陳峙瑋感動表示，無障礙場地、多元表演、滿滿好禮，就是要讓長者、身障、失能者都出得了門，3公里健走變成家庭年度運動會，預防肌少症、養成習慣，打造高齡友善屏東。

    95歲阮阿公完成3公里達陣。（弘道老人福利基金會提供）

    95歲阮阿公完成3公里達陣。（弘道老人福利基金會提供）

