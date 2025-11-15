為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    列管芬普尼毒蛋仍流入市面 彰化縣動防所：進入司法調查不便過多說明

    2025/11/15 15:47 記者張聰秋／彰化報導
    爆出芬普尼雞蛋的彰化文雅畜牧場，自11月5日被移動管制後，今天被查出竟然在11月6日管制期間還有雞蛋流入市面。（彰化縣府提供）

    彰化縣文雅畜牧場雞蛋被驗出農藥「芬普尼」超標後被農業部「移動管制」，按理說雞蛋「一顆都不能出場」，不過食藥署昨（14日）晚卻接獲台中市食安處通報，台中「龍忠蛋行」抽驗到來自該場的蛋品檢出芬普尼及其代謝物0.05ppm，明顯超標，且是衛生單位在11月5日通報後，11月9日出售，部分雞蛋恐已流向早餐店與散戶，食藥署今（15日）震怒，要求地方農政單位說清楚；對此，彰化縣動物防疫所今天下午表示，封存在場內的蛋品必須全部銷毀，目前全案也移請檢調偵辦中，進入司法調查，不便做過多的說明。

    動防所經查，被驗出芬普尼超標的雞蛋，保鮮日期為11月26日，為11月6日文雅畜牧場生產的蛋，該期間仍屬畜牧場移動管制期間。文雅畜牧場自11月5日被移動管制，目前仍未解封，不料，竟在管制期間11月9日有雞蛋流出市面。

