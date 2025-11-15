移動管制失靈！彰化4萬顆芬普尼毒蛋竟外流到台中 食藥署要求究責

彰化縣動防所針對文雅畜牧場持續進行移動管制，強調封存雞蛋會全數銷毀。（彰化縣政府提供）

彰化縣文雅畜牧場雞蛋被驗出農藥「芬普尼」超標後，被農業部「移動管制」，按理說雞蛋「一顆都不能出場」，不過食藥署昨（14日）晚卻接獲台中市食安處通報，台中「龍忠蛋行」抽驗到來自該場的蛋品，檢出芬普尼及其代謝物0.05ppm，明顯超標，且是衛生單位在11月5日通報後，11月9日出售，部分雞蛋恐已流向早餐店與散戶，食藥署今（15日）震怒，要求地方農政單位說清楚。

食藥署副署長蔡淑貞說，台中稽查人員10日到蛋行抽驗時，發現蛋品標示來源為文雅畜牧場，之後檢出芬普尼及其代謝物0.05ppm，遠超出0.01ppm上限。經追查，蛋行在11月9日向牧場購入200籃雞蛋、約4萬顆，而衛生單位早在11月5日獲報後立即封存問題蛋品，並通報動物防疫所啟動移動管制。

蔡淑貞指出，龍忠蛋行共向牧場購入200籃、約4萬顆雞蛋，其中38籃、約7600顆已退回，其他仍在追查。她強調，牧場端的管制責任在農政單位，「既然已通報要移動管制，怎麼還會流出去？」農政單位應該要說清楚並追究責任 。

蔡淑貞表示，昨晚接獲通報後已正式發文給彰化縣政府、農業處、動物防疫所等要求調查，並同步函請彰化地檢署介入，釐清源頭牧場在管制期間仍能販售的原因。

此次事件起於食藥署執行「114年禽畜水產品藥物殘留監測計畫」時，彰化縣衛生局在市售洗選蛋中檢出文雅畜牧場雞蛋含0.03ppm至0.04ppm 芬普尼，超過0.01ppm標準，相關批次共15萬顆流向9縣市。

農業部日前稱於11月10日對該場啟動全面移動管制，然而食藥署今指出，衛生單位早在11月5日就已通知、隨即要求下架並通報農政端，最新追查卻發現，牧場仍在11月9日將問題雞蛋賣給蛋行。毒蛋外流卡在衛生端已通報、農政端尚未管制的「空窗期」，跨部會溝通斷層顯然浮上檯面。

