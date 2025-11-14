為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    力挺台灣體壇紮根 仰德集團捐350萬助北市大育才

    2025/11/14 13:54 記者鄭景議／台北報導
    仰德集團捐贈350萬元給臺北市立大學做體育發展用途。右四為仰德集團董事長許育瑞、左四為臺北市立大學校長邱英浩。（仰德集團提供）

    仰德集團捐贈350萬元給臺北市立大學做體育發展用途。右四為仰德集團董事長許育瑞、左四為臺北市立大學校長邱英浩。（仰德集團提供）

    仰德集團董事長許育瑞力挺台灣體壇，昨日與台北市立大學舉行贊助記者會，宣布捐贈新台幣350萬元作為體育發展資金。許育瑞表示，集團長年贊助棒球、女排，今年更將高爾夫球納入，希望為台灣體壇「紮根」，從大學時期培育出優秀選手為國爭光。台北市立大學校長邱英浩則盛讚集團「慧眼識英雄」，肯定仰德集團的全力支持是選手連年奪冠的關鍵。

    許育瑞表示，仰德集團8年來持續贊助台北市立大學，協助校方培訓選手。他強調，體育比賽類似企業經營，就像高爾夫球必須專注每一桿再去思考下一步，很像企業的佈局策略。集團透過舉辦不同層級的高爾夫球比賽，從業餘到職業再接軌國際亞巡賽事，讓學生與選手在競技舞台上累積實力。

    談到長年贊助體育的原因，許育瑞則說，仰德集團創辦人許金德曾為第一任排球協會理事長，讓他經常耳濡目染愛上運動。

    台北市立大學校長邱英浩指出，仰德集團長年贊助的體育項目，正是學校的重點領域。在集團全力支持下，學校培育的選手屢創佳績，連年摘下國內比賽冠軍，已是國內「常勝軍」。

    選手們也不負期望，高爾夫球個人組的廖崇漢奪得今年仰德台青盃冠軍；女排隊自2020年以來共摘下四冠；棒球隊更是榮登今年梅花旗盃冠軍寶座。

