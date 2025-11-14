2025艋舺生活季登場 「開箱」萬華街區的小店故事

「2025艋舺生活季」以「新日常開箱」為主題，邀集五間深耕在地的品牌，共同策劃主題展覽與系列活動，並透過「開箱」的形式，重新發現萬華街區裡的小店故事與生活美感。（北市文化局提供）

「2025艋舺生活季」以「新日常開箱」為主題，邀集五間深耕在地的品牌，共同策劃主題展覽與系列活動，並透過「開箱」的形式，重新發現萬華街區裡的小店故事與生活美感。即起至12月21日在龍山文創基地登場，包含主題展覽、五堂手作體驗課、限量打卡活動，以及12月6日登場的一日限定「禮物市集」，帶領民眾從茶香、緞帶、古著、植物到午後的小酌，一起探索萬華店家特色及故事與生活日常。

龍山文創基地計畫主持人暨萬華街區發展協會理事長洪文和表示，團隊多年來透過展覽策劃、品牌推廣與街區連結，陪伴基地成長，讓龍山文創成為萬華文化能量的重要據點。今年《新日常開箱》不僅呈現街區店家故事，也讓進駐品牌獲得更多曝光；並與國立臺北教育大學文創系合作，在12月6日「禮物市集」推出「節慶暖意」主題包裝設計，讓學界創意走入真實場域，與在地品牌交流互動。

請繼續往下閱讀...

本次展覽邀集五間品牌，包含Tree.DA² 茶飲、Crystal Rose Ribbon 緞帶專賣、日本の進口衣、原生態工作室及萬華世界下午酒場，從飲品、布料、古著、植物設計到生活風格，呈現萬華多樣日常樣貌：Tree.DA² 以手寫字傳遞祝福，讓飲料成為日常小禮物；Crystal Rose Ribbon 以臺灣製緞帶展現生活美學；日本の進口衣將舊衣再利用賦予新生；原生態工作室以生態瓶與香氛設計傳遞療癒；萬華世界下午酒場則以酒飲與交流打造午後風景。展區設有「互動撕紙」與「拍照打卡區」，民眾可透過社群完成指定步驟即可獲得「心意卡片」與限定紀念印章，留下專屬於自己的艋舺生活記憶。

文化局指出，活動期間每週六推出節慶手作課，邀請民眾親手創作生活小物，為年底節慶增添儀式感。課程內容包含絹印提袋、服裝刺繡、乾燥花花圈與香氛設計等，報名表單請至活動網頁登錄參加。此外，「禮物市集」將於12月6日一日限定舉行，邀集多家風格攤位，聚集了甜點飲品、手作設計、文創選物等。現場除限量發放50元市集券及消費滿額包裝服務外，並安排多場音樂與表演節目，讓市集更添節慶氛圍，歡迎民眾前來選購心意好禮，感受萬華溫暖的生活能量。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法