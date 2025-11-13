為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    都更資源集中！新北修正「防災專案計畫」 排除位於工業區、無住宅用途者

    2025/11/13 10:25 記者黃子暘／新北報導
    圖為申請防災2.0第一案的新店百忍街更新前狀況。（新北市都更處提供）

    圖為申請防災2.0第一案的新店百忍街更新前狀況。（新北市都更處提供）

    為強化都市更新與防災重建政策、確保防災專案計畫資源聚焦於真正有居住安全疑慮的地區，新北市都市更新處長康佑寧表示，市府於11月10日修正公告「防災專案計畫」（防災2.0），將「位於工業區者」及「無作住宅使用用途者」排除適用，並新增建物投影比條件，若合法建築物投影比率未達4分之1，僅得以該合法建築物投影面積4倍為適用範圍，減少爭議與審查負擔。

    康佑寧指出，市府推動「都更三箭」政策，將資源集中、優先推動危險建築物重建，自2018年起陸續推出防災都更1.0、防災都更2.0並滾動檢討，去年配合0403花蓮地震擴大適用對象，增加震損合法建物並將同意門檻降為80%，今年中則調整了申請程序，以增加整合彈性。

    都更處補充，市府提供一般都更、危老都更、簡易都更、防災都更等多元重建途徑，民眾可選擇適合自己的方式推動重建；防災都更部分，截至11月4日止，已核准26件，7件審議中；此外，「防災專案計畫」期限至2027年8月31日，提醒有需求的社區盡早把握機會。

