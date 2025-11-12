24小時灌「超大豪雨」！宜蘭冬山794、新北瑞芳550毫米

鳳凰颱風及東北季風產生共伴效應，11日替北部、宜蘭帶來顯著降雨。（氣象署提供）

鳳凰颱風及東北季風產生共伴效應，昨天週二（11日）替北部、宜蘭帶來顯著降雨。中央氣象署今天上午6時40分公布統計，過去24小時最大雨量，宜蘭冬山794毫米、新北瑞芳550毫米，皆已達超大豪雨等級。

預報員朱美霖指出，過去兩天基隆北海岸、宜花降雨明顯，宜蘭雨量並持續累積。週二雨勢統計，較大日累積雨量，宜蘭冬山794毫米，新北瑞芳505毫米，是超大豪雨等級；較大3小時累積雨量，宜蘭蘇澳334毫米、新北瑞芳166毫米；較大1小時累積雨量，宜蘭蘇澳130毫米、新北瑞芳85毫米。

請繼續往下閱讀...

不過，氣象署今天清晨5點半解除宜蘭、新北瑞芳、貢寮的降雨警戒。預報員劉沛滕解釋，昨天受東北季風及颱風外圍環流共伴效應，加上地形影響，宜蘭雨勢非常大；今天凌晨共伴效應影響範圍慢慢移離並且減弱，因此雨勢稍微減緩。

劉沛滕表示，今天雨勢以花東為主，主要是颱風外圍環流及花東地形影響導致；基隆北海岸今天仍有東北季風帶來的降雨，但沒有昨天那麼多。

劉沛滕提醒，今晚之後，北台灣又會開始有明顯降雨，主要是逆時針轉的外圍環流雲系，深夜之後來到台灣東側，即便屆時轉弱為熱帶性低氣壓，加上東北季風增強帶來水氣，北部今晚到明天一整天仍易降雨。

相關新聞請見：

蘇澳暴雨3小時328.5毫米 直逼2010年梅姬颱風紀錄

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法