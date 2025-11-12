為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    24小時灌「超大豪雨」！宜蘭冬山794、新北瑞芳550毫米

    2025/11/12 07:53 記者蔡昀容／台北報導
    鳳凰颱風及東北季風產生共伴效應，11日替北部、宜蘭帶來顯著降雨。（氣象署提供）

    鳳凰颱風及東北季風產生共伴效應，11日替北部、宜蘭帶來顯著降雨。（氣象署提供）

    鳳凰颱風及東北季風產生共伴效應，昨天週二（11日）替北部、宜蘭帶來顯著降雨。中央氣象署今天上午6時40分公布統計，過去24小時最大雨量，宜蘭冬山794毫米、新北瑞芳550毫米，皆已達超大豪雨等級。

    預報員朱美霖指出，過去兩天基隆北海岸、宜花降雨明顯，宜蘭雨量並持續累積。週二雨勢統計，較大日累積雨量，宜蘭冬山794毫米，新北瑞芳505毫米，是超大豪雨等級；較大3小時累積雨量，宜蘭蘇澳334毫米、新北瑞芳166毫米；較大1小時累積雨量，宜蘭蘇澳130毫米、新北瑞芳85毫米。

    不過，氣象署今天清晨5點半解除宜蘭、新北瑞芳、貢寮的降雨警戒。預報員劉沛滕解釋，昨天受東北季風及颱風外圍環流共伴效應，加上地形影響，宜蘭雨勢非常大；今天凌晨共伴效應影響範圍慢慢移離並且減弱，因此雨勢稍微減緩。

    劉沛滕表示，今天雨勢以花東為主，主要是颱風外圍環流及花東地形影響導致；基隆北海岸今天仍有東北季風帶來的降雨，但沒有昨天那麼多。

    劉沛滕提醒，今晚之後，北台灣又會開始有明顯降雨，主要是逆時針轉的外圍環流雲系，深夜之後來到台灣東側，即便屆時轉弱為熱帶性低氣壓，加上東北季風增強帶來水氣，北部今晚到明天一整天仍易降雨。

    相關新聞請見：

    蘇澳暴雨3小時328.5毫米 直逼2010年梅姬颱風紀錄

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播