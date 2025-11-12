為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南投列颱風警戒區 民眾沒颱風假乖乖上班

    2025/11/12 07:43 記者陳鳳麗／南投報導
    民眾在南投縣政府臉書留言，有人抱怨列入警戒區還沒放假。（圖擷自南投縣政府臉書）

    民眾在南投縣政府臉書留言，有人抱怨列入警戒區還沒放假。（圖擷自南投縣政府臉書）

    鳳凰颱風減弱暴風圈縮小，中央氣象署深夜11時30分起到今天清晨颱風警報，已將南投列入警戒區域，南投縣是中部唯一正常上班上課縣市，雖仍有民眾清晨在縣長或縣府臉書留言「我要放假」、「列入警戒區還不放假」，但因無風無雨，留言越來越少，大家接受事實準備上班上課。

    針對鳳凰颱風來襲12日是否停班停課，南投縣11日晚間發布上班上課，原因是南投縣風力預測平均風力4至5級，最大陣風6至7級；24小時雨量預測平地小於50毫米、山區50到100毫米，尚未達到停班停課標準，因此12日正常上班、正常上課。

    南投縣今天正常上班上課，成為中彰投生活圈，或是擴大到雲林、苗栗的中部5縣市，唯一不放颱風假的縣市。

    縣長許淑華、南投縣府臉書粉專，昨夜被民眾留言灌爆，「咕嚕咕嚕」、「台中都放了，明天下雨你載我上班」、「只有南投不是人」等。

    昨夜有很多縣民抱怨南投不放颱風假，但也有校長在臉書發文力挺，認為「民粹高張的年代，最正確的決定不容易」，也說「無風無雨的氣候，成人卻要求放颱風假，這不是在跟孩子說，只要你想要的，不論對錯吵著要就對了嗎？」。

    今天清晨還有人在縣長、縣府臉書粉專留言「咕嚕咕嚕」、「請跟進停班停課，別以為是鐵票區塊」，但因無風無雨，民眾留言越來越少，有人甚至逆風「想放假的自己請假」、「天氣好，等一下去跑步」。

    今天上午7點多的名間鄉松柏嶺受天宮廟埕的即時影像，顯示無風無雨，民眾已出來活動。（圖擷自受天宮即時影像）

    今天上午7點多的名間鄉松柏嶺受天宮廟埕的即時影像，顯示無風無雨，民眾已出來活動。（圖擷自受天宮即時影像）

    昨深夜10時的12日全台雨量預測。（圖擷自氣象署）

    昨深夜10時的12日全台雨量預測。（圖擷自氣象署）

