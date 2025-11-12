為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    救援畫面曝！蘇澳水患如孤島 消防連夜營救89人

    2025/11/12 07:29 記者王峻祺／宜蘭報導
    救難人員營救蘇澳水患受困民眾。（宜蘭縣消防局提供）

    救難人員營救蘇澳水患受困民眾。（宜蘭縣消防局提供）

    「鳳凰」颱風侵台，宜蘭遭雨彈襲擊，其中蘇澳鎮時雨量破120毫米，淹水災情慘重，所有聯外道路一度無法通行，受困如孤島，水淹更是高達一層樓高，消防人員僅能駕駛橡皮艇冒險前行，經連夜營救，總計救出89人，並協助139人避難撤離，目前水患暫無傳出人員失聯或傷亡，今天將進入災後復原階段。

    鳳凰颱風來襲，加上東北季風共伴效應，為宜蘭帶來驚人雨量，造成蘇澳鎮多處淹水，羅東鎮、五結鄉、冬山鄉等地亦有淹水災情，代理縣長林茂盛坐鎮應變中心全程指揮，其中蘇澳淹水災情慘重，多人受困需要救援，消防局、警察局持續接獲報案電話。

    林茂盛隨即指派宜蘭縣消防人員、特搜隊員並協請軍方支援，全力投入淹水地區救災及受困民眾疏散撤離，但蘇澳淹水範圍廣泛，全鎮幾乎泡在水中，淹水深度及腰以上，救災人車接近不易。

    經救難人員持續涉水步行及配合橡皮艇冒險前行，終於順利挺進蘇澳主要淹水地區，並於蘇澳消防分隊建立前進指揮所，聯合警消、蘇澳鎮公所人員積極協助民眾疏散避難。

    宜蘭縣消防局表示，經統計總共投入消防152車次、80艇次、325名人次，全力協助民眾疏散撤離，截至今早5點，共計救出89名民眾、協助139名民眾避難撤離（含垂直避難），目前暫無傳出人員傷亡及失聯。

    蘇澳遭遇水患，消防人員涉水協助居民脫困。（宜蘭縣消防局提供）

    蘇澳遭遇水患，消防人員涉水協助居民脫困。（宜蘭縣消防局提供）

