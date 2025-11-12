鳳凰颱風來了 竹縣府籲農友加強果園水稻防颱措施

鳳凰颱風持續逼近台灣，新竹縣長楊文科籲請農友密切注意颱風動態，做好居家安全及農作物災害防範措施。（新竹縣政府提供）

鳳凰颱風持續逼近台灣，中央氣象署預估今、明兩日受到颱風及其外圍環流與東北季風影響，全台都有大雨或局部豪雨發生的機率。新竹縣長楊文科籲請農友密切注意颱風動態，做好居家安全及農作物災害防範措施；而在大雨過後田間濕滑且斷枝雜物多，於進行復原措施時，務請注意自身安全。

縣府呼籲，農友在颱風來到前做好防颱措施，其中，果園周圍應加強防風設施，並補強幼株或新植植株之支柱；成株宜將枝條誘引固定，減少植株搖晃而傷害根部或倒伏；確保果園的排水口及通道暢通、清除水道中的雜物，使田區避免積水。柑橘為中果期-大果期，加強果園排水及果樹固定。

目前水稻正值糊熟期，可增加田間灌溉高度，以減少蒸散作用急遽發生造成傷害；高粱為糊熟期，大豆為果莢充實期，蕎麥為開花至幼莢形成期，應隨時注意颱風、豪雨警報資訊；地勢較低地區應保持田區內畦溝、田區外排水溝暢通，以利排水。另外，蔬菜易受風雨損害，倘已到收穫期應儘速採收，以減少損失。

縣府表示，已通報各鄉鎮市公所密切注意並宣導相關防範措施，對於災後需即時採收及復耕的受災田區作物，公所應動員人力進行勘查及拍照取證工作，並加強宣導農民可自行拍攝當次災害損失照片，內容應包含拍攝日期、災損情形、相鄰田區、可識別田區位置的背景及衛星定位資訊，並自行標示田區坐落地段（地號）等。

農業部已開發具有定位功能的「農產業天然災害現地照相APP」，讓農民拍攝當次災害的災損照片作為佐證文件，協助公所保存作物受損證據，可多加利用。依農業天然災害查報作業規定辦理。

