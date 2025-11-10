為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高雄帝冠車站整修案審核將出爐 高市府：目標2027下半年修好

    2025/11/10 00:14 記者王榮祥／高雄報導
    高雄帝冠車站為車站打卡熱點與站體指標。（記者王榮祥攝）

    台鐵高雄車站地表4大建物中，最古老也是唯一歷史建築的帝冠車站整修計畫正由文化部審核中，預計年底前有結果；高市文化局評估若一切順利，最快2027下半年可修好。

    去年12月底，高雄車站天棚啟用與地下廣場成圓，全新車站瞬間成為高雄超人氣景點，除了下沉式廣場的車站主體，地表上的帝冠車站、商業大樓、旅館大樓、雲朵天棚等4大建物也成各界焦點，位居南側中軸線上的帝冠車站更是車站地標與打卡熱點。

    帝冠車站建於1941年，「唐博風」屋頂因形似皇帝帽，被暱稱帝冠車站；車站配合高雄鐵路地下化，於2002年3月往東南向遷移，2003年被指定為歷史建築，2021年中秋節前夕再移回車站南側中軸線「老家」。

    雖然帝冠車站回歸原位，但因站體老舊且經兩度遷徙，暫時無法對外開放；台鐵委託高市文化局向文化部提報修復補助計劃，粗估總經費約需1.6億元，今年3月已正式提案，預計今年底前可望有結果。

    文化局指出，修復計畫目前仍由中央審核中，如果中央最終核可，將儘速規劃於明年第一季啟動招標作業，整個修復期程約需1年半，粗估最快2027下半年可修好，再交由台鐵運用。

    此外，文化局今年7月底在帝冠車站前啟動紅鯉魚水池景觀工程，總經費6百萬元，預計今年底先讓紅鯉魚重現港都，逐步找回高雄車站門面。

    高雄帝冠車站整修計畫由文化部審核中，圖中圍籬內為紅鯉魚景觀水池復舊工程。（記者王榮祥攝）

    帝冠車站外牆與屋頂瓦片都需要整修。（記者王榮祥攝）

    帝冠車站內部空間。（記者王榮祥攝）

