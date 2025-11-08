為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    8至80歲共舞》屏東青銀街舞祭 「鎖舞」奪冠氣氛超嗨

    2025/11/08 19:56 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣善護協會以1970年代風行的Locking鎖舞，奪下第1名舞狀元獎。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣善護協會以1970年代風行的Locking鎖舞，奪下第1名舞狀元獎。（記者羅欣貞攝）

    共舞促進世代互動，屏東縣政府今（8）日在縣立體育館舉辦「2025年屏東青銀街舞祭」，262位長者與75位青年學子同台共舞，15支隊伍輪番登場，氣氛超嗨，最後由屏東縣善護協會以1970年代風行的鎖舞（Locking），奪下第1名舞狀元獎，枋寮鄉人和社區發展協會、萬丹鄉興全社區發展協會分獲2、3名。

    屏東縣長周春米到場為長輩們加油，並和全場共舞，她表示，截至9月底屏東縣老年人口比高達21.59%，面對超高齡社會議題，縣府積極普設社區照顧關懷據點，目前全縣已設立423處據點，在健康促進及延緩失能課程上針對長輩的肌力、肌耐力訓練，奠定良好基礎。

    經過激烈比賽，社團法人屏東縣善護協會以「Locking鎖舞」舞蹈風格奪冠，獲得舞狀元榮銜，74歲的成員余存淳說，除每週一次教學上課，大家還會利用平時據點時間加練，每週至少練習兩次，也會錄下影片回去觀看，不會當作是功課，而是強健體魄的方法。指導老師AGA也說，這次為長輩們編全新的舞，因為大多沒有舞蹈底子，用隊形變化彌補技巧，長輩們勤奮練習3個月，表現出色。

    青銀街舞祭活動連續舉辦5年，長輩們每週練舞，從剛開始的緊張、擔心，到逐漸整齊劃一，實踐健康老化、快樂學習的生活態度，今年更有首次來自離島小琉球的琉球老人會據點參與，83歲的蘇相送全力投入練習，以行動證明學習沒有年齡限制，健康來自持續的動力。

    社會處表示，除了青銀街舞比賽，還有「Thank You Dance屏東嘻哈文化盛宴」，邀集50組來自高中社團、街舞團體及地方社區的隊伍演出，呈現街舞文化跨齡無界的魅力。

    屏東縣長周春米和全場共舞。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣長周春米和全場共舞。（記者羅欣貞攝）

    屏東青銀街舞祭舞台上的表現十分精彩。（記者羅欣貞攝）

    屏東青銀街舞祭舞台上的表現十分精彩。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣善護協會獲得第1名，摘下舞狀元榮銜。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣善護協會獲得第1名，摘下舞狀元榮銜。（記者羅欣貞攝）

