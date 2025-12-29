纏訟10年！張大春罵已故名嘴「下流」 逆轉無罪獲補償6000元

裁定指出，張大春原遭判處罰金3000元確定，並已實際執行，後經非常上訴撤銷原判決，改判無罪確定；依刑事補償法規定，對於已執行的罰金，得以1.5倍至2倍金額補償。（資料照）

作家張大春2014年不滿已故名嘴劉駿耀，在節目中評論林義雄絕食反核四，遂在臉書發文批評劉「下流、腦子裡裝什麼屎」等語，被提告涉公然侮辱罪，二審改判罰金3000元。張大春不服聲請釋憲，而憲法法庭去年判決限縮公然侮辱罪適用範圍，最高法院撤銷原判決發回更審，高院更一審改判無罪確定。張據此聲請刑事補償，台北地方法院裁定准予返還其已繳罰金共6000元。

裁定指出，張大春原遭判處罰金3000元確定，並已實際執行，後經非常上訴撤銷原判決，改判無罪確定；依刑事補償法規定，對於已執行的罰金，得以1.5倍至2倍金額補償。法院審酌，張所受損害程度，認以2倍金額返還較為適當，裁定補償6000元。

本案源於2014年4月29日，劉駿耀在NEWS98電台節目中，評論民進黨前主席林義雄以禁食方式反對核四議題，語帶嘲諷稱「以前可能還吃得飽，現在沒有飯吃，所以乾脆絕食？」。同為該電台主持節目的張大春聽聞後，在臉書發文批評劉「下流」、「可恥」、「腦子裡裝什麼屎」，劉隨後提告，檢方依公然侮辱罪起訴張大春。

一審認為，張大春係針對可受公評之公共議題發表評論，雖措辭尖銳、令人不快，仍未逾越合理表達意見範圍，判決無罪；但案件上訴二審後，高等法院認為言論自由並非在任何情境下均受絕對保障，改判張大春公然侮辱罪成立，處罰金3000元確定。

張大春不服，主張公然侮辱罪構成要件過於模糊，使法院淪為「道德糾察隊」，違反法律明確性原則，聲請釋憲。憲法法庭於去年作成判決，指出公然侮辱罪應權衡名譽權與言論自由，限縮其適用範圍。其後，最高檢察署檢察總長為張聲請非常上訴，最高法院撤銷原確定判決，發回更審。

案件發回高等法院更一審後，因認劉駿耀身為媒體工作者，在公共議題中本應承擔外界評價風險，須容忍不同立場者以負面語言批評；且張大春的言論並未針對種族、性別、性傾向等結構性弱勢者予以羞辱，也未否定劉的人格尊嚴至一般人難以忍受程度，依憲法法庭113年度憲判字第3號判決意旨，難認構成公然侮辱罪，改判無罪確定。

隨後，張大春向法院聲請刑事補償，曾庭後表示，當年打官司時即認為自己會無罪，「不想讓中華民國欠我錢」，提起補償訴訟與金額多寡無關；北院近期裁定准予補償。

