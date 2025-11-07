為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    墾丁好比「台灣的夏威夷」 賴清德：盼在國際打響台灣觀光

    2025/11/07 12:24 記者吳亮儀／台北報導
    「2025 ITF台北國際旅展開幕典禮」，總統賴清德出席交通部觀光署「臺灣館」開幕。（記者陳逸寬攝）

    「2025 ITF台北國際旅展開幕典禮」，總統賴清德出席交通部觀光署「臺灣館」開幕。（記者陳逸寬攝）

    賴清德總統今天（7日）上午出席ITF台北國際觀光旅展，他致詞時談及國內旅遊，他表示，希望在國際打響台灣的觀光旅遊品牌，並舉墾丁為例，「我們應該給他一個定位，好比說類似台灣的夏威夷」。

    賴清德表示，交通部觀光署現在推動國內旅遊，也吸引國際觀光客，其中有兩張名片，一張是「北回之巔」，就是北緯23.5度為高點，從阿里山、日月潭到花東縱谷，另外一個是「微笑南灣」，主要是用亞熱帶太平洋左岸，聚焦在南台灣，特別是屏東。

    賴清德指出，這些都很好，但是要聚焦裡面的點，好比說微笑南灣，要聚焦大鵬灣，應該是像台灣的峇里島；墾丁他們已經有自己的活動了，以前的春吶或是現在的臺灣祭，都非常多人，「我們應該給他一個定位，好比說類似台灣的夏威夷」。

    賴清德說，今年ITF旅展總共有123個國家或城市參加，1600多個攤位，每一個攤位設計都很棒，布置都很創新，可以想見裡面內容也非常非常的豐富，特別呼籲國人千萬不要錯過這難得的機會，買到就是賺到，大家多多採購。

    賴清德表示，台灣是以觀光立國，善用台灣的好山、好水、好風情，還有美食、美景、美麗的多元文化，來推動台灣的無煙囪觀光產業，帶動台灣經濟的發展。

    賴清德指出，第一個要設定目標，去年的觀光產值，國內國旅的觀光產值已經有8378億元，希望在2030年能夠達到兆元產值的目標，他非常期待交通部或是行政院能夠盡速成立一個專責的單位、研究的單位，包括人才培育、商品的開發，把觀光產業鏈結合，讓它效益更大。

    賴清德說，我們旅遊有國旅、國際旅遊，國際旅遊又分兩個，一個是入境、一個是出境，對台灣來講都非常重要，但是如果要提高國內旅遊產業的產值就不能夠疏忽國旅，特別是入境的國際旅遊還要再加強。

    賴清德指出，台灣一年花1兆4千多億元去觀光旅遊，其中大概9千多億是在國外旅遊，國內旅遊是5千億左右，「換句話說，國內的旅遊還要再加強」，也希望有123個國家的城市或國家來到台灣參展，交通部也應該要協助國內的業界去各國的旅展參展，歡迎各國貴賓、好朋友能到台灣旅遊。

