11/9「南山人壽臺北城市創意路跑」 北市多路段封閉管制一次看

「南山人壽臺北城市創意路跑」交通管制圖。（警方提供）

南山人壽保險公司、創意實踐家企業公司訂於11月9日（星期日）在台北市凱達格蘭大道等道路舉辦「2025南山人壽臺北城市創意路跑」，為維護交通秩序與活動安全，北市警察局將實施交通管制，禁止車輛通行。

台北市交通大隊表示，各管制路段及時間為：

一、8日8時至17時：管制凱達格蘭大道（重慶南路至懷寧街）東西向外側各3線車道；於17時至23時管制全線車道。

二、8日23時至11月9日12時：管制凱達格蘭大道（重慶南路至公園路）、懷寧街（寶慶路至貴陽街）全線車道。

三、8日23時至11月9日9時：管制凱達格蘭大道（公園路至中山南路）全線車道。

四、9日管制路段及時間：

（一）凱達格蘭大道（懷寧街至公園路）：0時至12時管制全線車道；12時至16時管制西往東外側3線車道。

（二）凱達格蘭大道（公園路至中山南路）：0時至9時管制全線車道。

（三）懷寧街（寶慶路至貴陽街）：0時至12時管制全線車道。

（四）公園路（貴陽街至襄陽路）：5時50分至7時30分管制全線車道。

（五）中山南路（景福門圓環路段）：5時50分至8時管制北往南車道。另南往北車流，管制於景福門右轉信義路直行。

（六）仁愛路（中山南路至金山南路）：5時50分至8時管制中央4線車道（含公車專用道）；6時至7時管制北側慢車道。

（七）金山南路（濟南路至仁愛路）：5時50分至8時管制南往北內側2線車道及北往南全線車道。

（八）新生高架道路（通河街至濟南路）：4時30分至8時管制新生高架道路雙向車道。

警方表示，活動期間，民眾應避開交通管制路段，提前改道行駛，規劃改道動線如下：

一、「凱達格蘭大道東西向車流」請改道行駛貴陽街或愛國西路。

二、「仁愛路東往西方向車流」請改道行駛仁愛路南側慢車道、愛國東路或忠孝東路。

三、「欲穿越仁愛路及景福門圓環之南、北向車流」請改道行駛金山南路（南往北）、重慶南路。

四、「原新生高架道車流」請改道行駛新生北路、中山北路。

交通大隊表示，活動期間賽道沿線實施交通管制，禁止車輛通行，管制範圍內之公車候車處暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，請利用台北市公共運輸處網站查詢相關資訊。

「南山人壽臺北城市創意路跑」賽事路線圖。（警方提供）

