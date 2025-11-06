病毒好頑強！梧棲養豬場仍有3處陽性 應變中心：不影響全國豬隻解禁

非洲豬瘟中央災害應變中心6日於農業部防檢署召開記者會，農業部長陳駿季（中）等人出席，說明疫情最新情況。（記者羅沛德攝）

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，中市府二度清消後環境仍陽性，中央出動國軍協助強力清消，環境採檢今（6日）出爐，非洲豬瘟中央災害應變中心表示，該案場仍有3處檢出陽性，各為大門口、冰箱地板、肥育豬舍地面。

不過農業部長陳駿季表示，因目前全國僅有該案場有病例，該場已經停止養豬，也沒有人車進出，因此不影響全國豬隻解禁。

請繼續往下閱讀...

陳駿季指出，目前確認疫情僅在單一案場，病毒也沒有擴散到其他地方，國內防疫進入第4階段，即起設在台中的前進應變所結束任務，中央也會持續監控疫情。

非洲豬瘟病毒極為頑強，中央日前出動115名國軍和化學兵協助清消梧棲案場，入場後才發現，廠內仍堆滿雜物與厚達10公分的豬糞，先清潔豬舍後消毒，原預定3日待場地乾燥後採檢，但在1日時確有台中市府人員擅闖清消，延後到昨天才入場採驗，獸醫所所長鄧明中在應變中心表示，經採檢環境52處後，仍有3處呈現陽性，分別是案場大門口地面、冰箱地板、肥育豬舍的地面，其中案場大門口與冰箱，在國軍入場清消前就呈現陽性。

陳駿季說明，PCR環境檢測陽性，並不代表病毒還有活性，因此已要求獸醫所檢視病毒的活性反應，也會分析病毒量是否經過逐次清消後，有無遞減的趨勢，同時也要求台中市府持續清消並採檢，確保該案場環境採檢呈現陰性為止，在陰性之前，也要求台中市府需確實封鎖與隔離案場，有必要時也應調配警力監控。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法