「鳳凰」颱風明生成！ 路徑變數3可能 這條影響最劇全台都有感

第26號颱風「鳳凰」預估明生成，生成後未來路徑充滿變數，對台影響3可能。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

位於關島附近海面的熱帶性低氣壓「TD29」持續發展，最快明（5日）增強為第26號颱風「鳳凰」，未來路徑充滿變數，對台影響3可能。

根據中央氣象署觀測顯示，熱帶低壓「TD29」今（4日）晨2點的位置在北緯8.5度、東經144.5度，也就是在關島附近海面，以每小時8公里速度，向西北西進行，中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，氣象署預估24小時後成颱；日本氣象廳已經對其發布「烈風警報」（GW），最快明增強為颱風「鳳凰」。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO文表示，未來5天高壓穩定導引準「鳳凰」朝西移動，下週一（10日）抵達菲律賓東部海域時，高壓開始減弱，此時路徑將開始充滿變數。

「颱風論壇」以目前資料，分析3種可能性，一是高壓減弱慢，颱風穿越菲律賓呂宋島，進入巴士海峽或東沙島海域才轉向，並貼著台灣往東北移動，此路線對台灣影響最劇烈，全台都有感。

二是高壓減弱快，颱風抵達菲律賓前大角度轉向，通過台灣東部外海，此路線對台灣影響相對輕微許多。最後則是高壓強盛，颱風一路穿越菲律賓呂宋島後，繼續往中國華南前進，此路線對台灣影響較小，但須可能要注意共伴效應。

週日（9日）至下週一（10日）是路徑變化關鍵，「颱風論壇」強調，未來展環境良好，準「鳳凰」至少可達中度颱風，甚至挑戰強颱，等到通過菲律賓或進入巴士海峽後，發展環境迅速劣化，強度會逐漸減弱。

「颱風論壇」指出，秋季的颱風常受到東北季風干擾，路徑從東岸或西岸通過，各地風雨強度會有明顯差異。若颱風接近或影響台灣，影響時間約落在下週二（11日）至週四（13日）之間，若有安排戶外活動民眾請多留意颱風動態。

