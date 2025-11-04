為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    「鳳凰」颱風最快明生成！不排除強颱 粉專：侵台機率中偏高

    2025/11/04 09:46 即時新聞／綜合報導
    第26號颱風「鳳凰」最快明生成，粉專直言直接侵襲台灣「中偏高」。（圖擷自tropicaltidbits）

    位於關島附近海面的熱帶性低氣壓「TD29」持續發展，最快明（5日）增強為第26號颱風「鳳凰」，粉專直言直接侵襲台灣「中偏高」，民眾要有心理準備了。

    根據中央氣象署觀測顯示，熱帶低壓「TD29」今（4日）晨2點的位置在北緯8.3度、東經147.4度，也就是在關島附近海面，以每小時13公里速度，向西北西進行，中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺；日本氣象廳已經對其發布「烈風警報」（GW），最快明增強為颱風「鳳凰」。

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO文表示，「TD29」目前位於關島南方，逐漸發展中，成颱後因為環境良好，增強速度會快一些，甚至有機會挑戰強颱；預估此時正好也走到副熱帶高壓邊緣將會北轉，從台灣附近通過。

    「颱風論壇」指出，路徑要看其轉向的位置、時間及幅度，走台灣東岸或西岸都有可能，走勢機率評估從台灣以東北上機率「中偏高」、直接侵襲台灣「中偏高」、台灣以西北上機率「中等」、西行中國華南或越南「偏低」，直言大家要有心理準備了。

