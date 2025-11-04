市府人員擅闖清消 鄭照新坦承出大錯 指2人闖入1消毒、1拍照

中央派出國軍到梧棲豬場跨夜24小時清消。 （軍方提供）

非洲豬瘟首例發生在台中梧棲養豬場，中市府2次清消仍驗出病毒，中央派出國軍跨夜24小時清消，中市府動保人員竟在採檢前一天（2日） 闖豬場消毒，農業部長陳駿季痛批市府「魯莽」、「自走砲」，影響後續防疫時程；對此，台中市副市長鄭照新今天坦承重大錯誤，表示有2人進場，一個消毒、一個拍照，清消1個多小時才被發現，後來中央也知道此事並詢問。

中央派出115名國軍跨夜在10月30、31日經24小時清消，準備消毒液乾了之後在3日進行採檢，2日卻有市府動保人員擅入猪場消毒，市府當天僅說明是動保人員聽錯指令，另外陳駿季指市長盧秀燕是縣市防疫指揮官，不能僅以轉述、簡單說明或誤會就帶過，必須有完整調查報告。

鄭照新今天被媒體詢問說明發生時序，自嘲事發前一天才不斷要求媒體不要進入案場，「結果自己人竟然進去！」

鄭照新說明，11月1日晚上市府工作應變會議公告案場不要大型擾動且要確實宣達，農業局也在會後工群佈達；11月2日動保處黃姓組長在上午11點致電鄭姓清消人員到辦公室待命，如果有臨時消毒需求，要去消毒。

但是鄭員沒有收到指令，以為要請他去案場消毒，在12點10分請林員陪同前往，鄭員消毒，林員拍照，消毒1個多小時，市府下午才收到消息有人進入案場消場。

鄭照新說，接獲市府人員擅闖案場消毒，管理層也感驚訝與不解，在下午工作會議調查，立刻請相關執行人員到會議說明報告，由於詢問了解狀況需要時間，但中央已經得知做出詢問，當晚6點也回報中央。

動保人員擅闖梧棲豬場消毒，鄭照新坦承重大錯誤，表示有兩人進場，一個消毒、一個拍照，清消1個多小時才被發現，因為要了解狀況才未主動通知中央。（記者蔡淑媛攝）

