    南投名間野茶祭11/8登場 體驗茶鄉自然與人文交織的魅力

    2025/11/04 08:36 記者張協昇／南投報導
    南投名間11月8日一連兩天將舉辦野茶祭，邀請民眾在秋涼之際來此悠閒品茗，聽聽茶人的生活故事。（名間鄉產業觀光發展協會協供）

    南投縣名間鄉產業觀光發展協會11月8日一連兩天於受天宮及七星陣地碉堡公園舉辦野茶祭，除推出24節氣主題市集，可進行祈福版畫、植物染等DIY手作體驗，也安排茶文化短講會、茶鄉知識小問答闖關遊戲，並可參加松柏嶺「五寶尋蹤」及「巡田記」活動，邀請民眾在秋涼之際來此悠閒品茗，聽聽茶人的生活故事，體驗自然與人文交織的茶鄉魅力。

    南投縣名間鄉產業觀光發展協會表示，名間野茶祭推出的24節氣主題市集，24個攤位象徵自然循環，有茶、有食及文創小品，包括友善耕作的好茶品牌、茶點與風味小食、在地農產與創意加工品，以及祈福版畫、植物染等手作體驗。至於闖關遊戲，則透過問答方式，盼讓民眾對茶鄉風土有基本的了解，完成任務就能抽出「命定好茶」，並集點兌獎限定小禮物。

    此外，還安排6場茶文化短講會，邀請茶人聊製茶、聊生活，分享香氣裡的哲學，並加碼推出松柏嶺五寶尋蹤實境解謎闖關體驗，完成任務即送茶杯，也可參加於七星陣地碉堡公園舉行的「巡田記」活動，由專人導覽認識七星碉堡歷史及名間茶樹、薑黃、火龍果等農作物。

    協會理事長謝明璟指出，名間鄉為全台最大的茶產區，擁有百年製茶文化，孕育出多樣茶香與人文故事，盼透過「野茶祭」，讓更多人看見茶產業與生態、文化、生活之間的連結，感受茶鄉豐富的人文情懷，讓茶不只是飲品，更是一種生活方式的體現。

    南投縣名間野茶祭活動，由專人導覽進入茶園，介紹名間茶歷史。（名間鄉產業觀光發展協會提供）

    南投縣名間鄉巡田記活動，安排遊客探索七星碉堡公園。（名間鄉產業觀光發展協會提供）

    南投名間野茶祭活動，遊客可體驗植物染。（名間鄉產業觀光發展協會提供）

    南投名間野茶祭活動，將於受天宮階梯區等地舉行。（記者張協昇攝）

