石門水庫薑母島廁所化糞池6年未清飄惡臭 國際觀光客登島搖頭

薑母島位於阿姆坪對面，遊客需搭船登島。（資料照）

石門水庫薑母島因偶像劇「命中注定我愛你」打開知名度，桃市府持續爭取預算改善觀光設施，但近日有國際觀光客登島旅遊，遠遠就聞到廁所飄來的濃重異味，原來是廁所化糞池已6年沒清，觀旅局表示，已委託專業公司進行清理，並將積極推動薑母島環境維護計畫。

薑母島位於阿姆坪對面，原名其實是枕頭山，島上居民只剩寥寥幾戶，對外需仰賴水上交通，因偶像劇聲名大噪後，許多遊客慕名而來尋找拍攝景點，議員李家興今（3）日於市政總質詢時提到，石門水庫是桃園市重要觀光資源，從薑母島眺望水庫風光更是美麗，但上個月有國際社團前來拜訪議長邱奕勝，當場反映「薑母島風景一流但設備三流」，經觀旅局到現場勘查，原來是廁所化糞池6年未清，「能想像6年未清是什麼樣的味道嗎」，當時有來自韓國的觀光客到廁所，距離30、40公尺就聞到臭味，除了廁所，島上景點、設施也相當老舊，建議市府投入資源進行改善。

市長張善政表示，市府將儘速研擬改善計畫，逐步推動後續改善工作；觀旅局長陳靜芳表示，薑母島因地形限制，車輛無法進入，清理作業須以人力方式進行清淤、吊裝，透過船舶運送後再由車輛接駁清運，觀旅局也將積極推動薑母島環境維護計畫，並針對島上既有軍事設施進行規劃，充實解說內容及館舍設施，提升整體觀光品質。

觀旅局說明，薑母島為石門水庫遊湖重要登島景點，觀旅局於2020年爭取中央補助整修薑母島步道及舊軍營設施，並委託阿姆坪觀光發展協會代為管理，協助清潔步道、廁所及周邊環境，近期薑母島廁所產生異味，第一時間已進行會勘，主因是化糞池已滿所致。

觀旅局表示，由於薑母島對外陸路交通不便，水肥的清理與一般化糞池清理相比，實是一件不容易的任務，經市府與環保清潔公司、阿姆坪觀光發展協會密集討論推演可行的解決方案，最後達成共識，採行吊裝4噸大小的塑膠桶至浮台並運載到薑母島上抽取化糞池內容物用的方式，且需考慮不影響遊客，因此採夜間進行吊裝，同時需克服島上用電、兼顧水庫環境等相關複雜前置作業，已於今日傍晚進行化糞池抽取作業。

觀旅局表示，考量薑母島自整修後遊客劇增，目前假日期間遊客人數約400到500人，平日約150人，為維持良好的旅遊品質，後續將建立長期清理機制，以維持環境衛生；另，市府近年推動大龍門計畫，今年底枕頭山步道即將完工，後續觀旅局亦規劃第2期串聯至薑母島工程，形塑枕頭山商圈與石門水庫薑母島雙環形「8」字步道動線，可引導遊客登島遊憩與休閒。

議員李家興（左）於市政總質詢時提到，有國際觀光客到薑母島旅遊，卻聞到廁所飄散異味，建議市府投入資源改善環境及島上觀光設施，市長張善政（右）答詢，市府將儘速研擬改善計畫，逐步推動後續改善工作。（擷取自桃園市議會直播畫面）

觀旅局採夜間吊裝2個4噸大小的塑膠桶至浮台，並運載到薑母島上作為抽取化糞池內容物使用。（觀旅局提供）

觀旅局採夜間吊裝2個4噸大小的塑膠桶至浮台，並運載到薑母島上作為抽取化糞池內容物使用。（觀旅局提供）

觀旅局曾於2020年爭取中央補助，整修薑母島步道及舊軍營設施，圖為整修後的舊軍營，內部空間提供遊客休憩、諮詢服務。（觀旅局提供）

