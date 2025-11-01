北台濕涼氣溫下探1字頭 海鷗颱風最快明天生成

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

中央氣象署預報，今晚（1日）到明天清晨北部水氣增多、會有局部短暫雨，連帶中部也會有零星短暫雨，北部氣溫最低僅19度。目前在菲律賓東方的熱帶性低氣壓（TD）最快在明、後天就會增強為輕度颱風「海鷗」，會是今年太平洋上第25個颱風。

氣象署預報員林定宜說，未來一週會接連受到二波東北季風影響，今天算是第一波，會持續到下週二（4日）才減弱，這幾天北部及東北部都是濕涼有雨的天氣，特別是基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨。

請繼續往下閱讀...

「下週二第一波東北季風減弱了，但環境水氣仍多，桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨」，林定宜說，下週三緊接著另一波東北季風再度增強，北部及東北部再度轉涼，且有局部短暫雨，持續到下週四。

林定宜指出，下週五、六（7日、8日）兩天東北季風減弱，各地天氣才好轉、回暖，僅剩基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

另外，原來位在菲律賓東方海面的熱帶擾動在今天上午生成為熱帶性低氣壓（TD），林定宜說，它最快在明、後兩天再增強為輕度颱風，將命名為「海鷗」，是今年第25號颱風。

熱帶性低氣壓TD28今天（1日）下午14時的中心位置在北緯10.0度，東經137.8度，以每小時13公里速度向西北西進行，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

未來一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

今晚到明天清晨有路上強風特報。（氣象署提供）

熱帶性低氣壓TD28最快在明、後兩天增強為輕度颱風「海鷗」。（氣象署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法