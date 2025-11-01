好消息! 11/7可望恢復豬隻屠宰 陳駿季曝廚餘養豬4前提

農業部長陳駿季表示，若確認其他縣市的豬場都沒有非洲豬瘟病毒，可望在11月7日解除禁運禁宰措施。（記者黃宜靜攝）

因應非洲豬瘟防疫，農業部啟動全國廚餘禁止餵豬、禁運禁宰政策；對此，農業部長陳駿季表示，若確認其他縣市的豬場都沒有非洲豬瘟病毒的話，可望在11月7日解除禁運禁宰措施；至於禁止廚餘養豬政策不會同步解禁，須達到4前提，才會重啟該政策。

陳駿季指出，到6日前是關鍵時刻，若確認其他縣市的豬場都沒有非洲豬瘟病毒，順利的話，11月7日就可以解除禁運禁宰。

請繼續往下閱讀...

陳駿季表示，若疫情穩定解封後，市場預計將多出35萬到39萬頭毛豬，若7日開始進場拍賣後，若無法維持拍賣秩序，可能會導致量多跌價，因此農業部秉持維護市場秩序與價格，將採總量管制，預計採登記制，讓豬農登記交易，初估每日屠宰約3萬頭上下，比過去每天平均2萬5千頭增加5千，必要時也會協調冷凍肉品公會，讓拍賣豬進入冷凍市場再釋出。

廚餘養豬不會同步與禁運禁宰同步開放，陳駿季強調，須達到4個前提才會重新啟動廚餘養豬；首先，須完成全台434個養豬場聯合稽查，確認蒸煮設備與飼養規模符合；其二，蒸煮設備也應改為即時動態監控，確保蒸煮過程符合蒸煮90度以上、1小時時間，不是只用照片上傳而已，並確保稽查落實。

陳駿季說，再來，後續也須完善廚餘蒸煮相關法令，若不足就啟動修正；最後則是以環境部為主，廚餘去化處理完善後，才會重啟廚餘養豬政策。

陳駿季強調，目前僅允許飼養200頭豬隻以上，且蒸煮過程符合規範的豬場，由地方政府發放再利用許可，才能廚餘養豬；以農業部立場，持續輔導豬場轉型用飼料的政策不會變。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法