醫檢師發展有前景！ 衛福部長石崇良：研議放寬執業登記

台灣醫事檢驗學會今天舉辦40週年慶活動。（記者邱芷柔攝）

醫檢師未來有望跨出醫療體系，走向產業與社區！衛福部長石崇良今（1日）表示，將研議放寬醫檢師執業登記範圍，讓醫檢人力能投入長照機構、生技公司、藥廠與預防醫學等領域，回應高齡化社會與產業多元需求，讓法規跟上專業發展腳步。

依現行「醫事檢驗師法」，醫檢師執業登記僅限於醫療機構與依法設立的醫事檢驗所，近年衛福部已在LDTs（實驗室開發檢測）鬆綁限制，讓醫檢師可在生物實驗室執行檢驗，未來將有望進一步再放寬。

石崇良今天出席「台灣醫事檢驗學會40週年慶」受訪時指出，檢驗的應用已從臨床診斷擴展至精準醫療、再生醫療與公共衛生等面向，例如基因與分子檢測、品質把關與預防醫學，「這些都不再只限於醫療機構內部，已擴展到產業層面。」

他說，面對高齡化社會，長照3.0的核心之一是「醫照合一」，讓長照與醫療無縫接軌，照護正從機構走向社區與居家，因此更需要「靈活、可移動、即時」的檢測技術，台灣產業也積極發展可居家或行動使用的POCT（即時檢測技術），這些都是醫檢師能發揮專業的新領域。

石崇良指出，醫檢專業日益細分，從細菌、病毒、生化、血液到分子與基因等，各領域都需要持續進修，少子化時代，每個人都要發揮最大能量，接下來衛福部將與醫事檢驗師公會全聯會合作，盤點會員執業樣態，並設計多元繼續教育課程，依不同發展領域調整，讓醫檢師能延續資格與執照，靈活運用專業。

石崇良也舉例，目前非洲豬瘟疫情備受關注，雖由農業部獸醫所負責檢驗，但衛福部已建立相關檢驗與病毒定序能力，「若未來需要後市場檢驗，我們隨時可以支援。」另如近期民眾關心的加熱菸尼古丁含量檢驗，目前市售產品抽驗結果均與標示相符，而檢驗技術會隨產品演進持續更新，也都凸顯醫檢師在公共衛生與消費安全檢測的關鍵角色。

石崇良強調，醫檢發展前景看好，未來會依需求調整，讓法規也跟得上。

衛福部長石崇良（左2）表示，將研議放寬醫檢師職業登記範圍，回應高齡化社會與產業多元需求。（記者邱芷柔攝）

