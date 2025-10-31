南市加碼補助家戶屋頂設置太陽光電 單案最高30萬元

南市「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，單案最高獎勵30萬元，受理時間至11月30日止。（南市府提供）

台南市推動再生能源政策，今年向中央爭取補助款，加碼4500萬元辦理「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，提供家戶屋頂設置太陽光電者每瓩 （kw） 3000元獎勵，單案最高獎勵30萬元，目前受理時間至今年11月30日止。

南市經發局表示，今年市府自行編列的光電補助款600萬元，市民申請踴躍，自今年3月6日公告迄今已全數用罄，因此再向中央爭取補助款，加碼4500萬元辦理。

請繼續往下閱讀...

南市經發局長張婷媛表示，民眾若於台南市轄內的H類 （使用執照建物用途） 建築物屋頂設置太陽光電發電設備，且屋頂面積小於1000平方公尺以下，今年1月1日起取得設備登記文件者，歡迎在11月30日前提出獎勵申請。

經發局表示，在住家屋頂設置太陽光電系統，除可透過發電獲得每月的額外收益，也可延長屋頂使用壽命，並達到隔熱降溫、節能減碳等效益。相關申請規定及表單格式皆已公告於「台南陽光電城資訊網」（https://reip.tainan.gov.tw/屋頂加速申請表單/）。詳情可洽專案辦公室06- 6327019。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法