台灣本土黑水虻全球少見「不挑食」 屏監積極養殖去化廚餘

屏東監獄從多年前就已投入黑水虻去化廚餘。（屏監提供）

7年前非洲豬瘟入侵亞洲，法務部矯正署屏東監獄委請國立屏東大學等學界，啟動「黑水虻」計畫幫忙去化廚餘，最高峰可達近7成去化量，但連2年受颱風侵襲，黑水虻繁殖不易、規模大減，近期非洲豬瘟滲透入台，廚餘問題全台發燒，屏監現正積極繁殖，盼能恢復往常的去化量。

屏監現有約2300位受刑人，每天產生的廚餘在1500公斤上下，在屏東屬極大產出的單一機關，非洲豬瘟入侵亞洲前，都是透過廚餘再利用業者送至在地養豬場，之後獄方在學界協助下投入黑水虻養殖，更啟動全國第一個「黑水虻再利用技能訓練班」，為受刑人培養獨特一技之長。

屏監指出，屏監於外役分監現址設置約百餘平方公尺養殖場，剛開始每天消耗廚餘量從600公斤到巔峰期的960公斤廚餘。未料好景不常，後來開始有部分豬場申請蒸煮廚餘餵養，去年山陀兒颱風接連今年6、7月颱風大雨，致黑水虻繁養殖不順，規模漸縮減，一度每日去化量為120公斤。

屏東大學教授郭子弘說，黑水虻是一種有益的資源昆蟲，共有卵、幼蟲、蛹及成蟲4階段，生命週期頂多40到45天，經長年定性定量研究，幼蟲階段除一齡蟲餵食米麩粉外，2齡到5齡蟲都可消化廚餘，不過，這個期間也僅約10天左右，其實並不長，所以必須不斷培養才能持續處理廚餘。

「牠的一生對環境循環皆有正向幫助」，他說，台灣本土種的黑水虻是全球少見的「不挑食」品種，在幼蟲以外，蛹因為富含蛋白質，可加入寵物食品或飼料，成蟲除繁殖外，也是優良甲殼素來源，過程產出的糞便亦是優良肥料，是非常乾淨的昆蟲，全部的生命階段皆可運用於水產養殖、生物科技及整體環境改善等，值得各養殖者透過蟲卵及成蟲的交配，健全各地體系。

屏監於外役分監現址設置約百餘平方公尺養殖場。（屏監提供）

黑水虻是一種有益的資源昆蟲，共有卵、幼蟲、蛹及成蟲4階段，生命週期頂多40到45天，經長年定性定量研究，幼蟲階段除一齡蟲餵食米麩粉外，2齡到5齡蟲都可消化廚餘。此為主要去化廚餘的幼蟲階段。（屏監提供）

東港高中也有養殖黑水虻去化廚餘。（記者陳彥廷攝）

